Не только черника: названы самые полезные для глаз продукты

Помимо всем известной черники, существуют и другие продукты, полезные для зрения и здоровья глаз.

Среди них – морковь, желтые помидоры, зеленый перец и огурцы, рассказал в эфире ObozTV офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Рыков.

"У нас на глазном дне есть центральная ямка. Называется желтая ямка (место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. – Ред.). И почему желтый цвет? Почему морковь? Потому что бета-каротины находятся как раз в центральной части. И рекомендуется употреблять все, что желтого и зеленого цвета", – объяснил Рыков.

В сезон, по словам врача, необходимо есть побольше свежих салатов.

"Кто, например, любит красные помидоры – перейдите на желтые. А огурец, перец – все должно быть зеленого цвета. Тогда вы будете получать необходимое количество витаминов", – уточнил он.

А вот чтобы черника хорошо усваивалась организмом, офтальмолог посоветовал обязательно сдабривать ее сметаной.

"В чернике есть флавоноиды, которые тоже помогают (глазам. – Ред.). Но чернику нужно правильно употреблять. 1 стакан черники каждый день. Без сахара, но с ложкой 20-процентной сметаны. Именно жирорастворимые витамины дают возможность усваиваться флавоноидам", – поделился Рыков.

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