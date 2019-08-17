Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Офтальмология

Не только черника: названы самые полезные для глаз продукты

921 Читать материал на украинском

Помимо всем известной черники, существуют и другие продукты, полезные для зрения и здоровья глаз.

Среди них – морковь, желтые помидоры, зеленый перец и огурцы, рассказал в эфире ObozTV офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Рыков.

"У нас на глазном дне есть центральная ямка. Называется желтая ямка (место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. – Ред.). И почему желтый цвет? Почему морковь? Потому что бета-каротины находятся как раз в центральной части. И рекомендуется употреблять все, что желтого и зеленого цвета", – объяснил Рыков.

Новости
Болит глаз: к какому врачу обратиться

В сезон, по словам врача, необходимо есть побольше свежих салатов.

"Кто, например, любит красные помидоры – перейдите на желтые. А огурец, перец – все должно быть зеленого цвета. Тогда вы будете получать необходимое количество витаминов", – уточнил он.

Новости
Названы 5 продуктов, от которых стоит отказаться перед сексом

А вот чтобы черника хорошо усваивалась организмом, офтальмолог посоветовал обязательно сдабривать ее сметаной.

"В чернике есть флавоноиды, которые тоже помогают (глазам. – Ред.). Но чернику нужно правильно употреблять. 1 стакан черники каждый день. Без сахара, но с ложкой 20-процентной сметаны. Именно жирорастворимые витамины дают возможность усваиваться флавоноидам", – поделился Рыков.

Черника со сметаной и без сахара – полезное летнее блюдо

Черника со сметаной и без сахара – полезное летнее блюдо

bauerfeind.ba

OBOZREVATEL напоминает, что для работающих за компьютером офтальмолог Джеффри Аншел из США разработал правило 20-20-20, которое может помочь снять напряжение и предотвратить утомление глаз.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
Здоровье Советы врачей Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Сергей Рыков
Теги
Советы врача продукты Витамины еда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости