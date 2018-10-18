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/Блоги - Офтальмология

Юлия Прокопьева
Юлия Прокопьева
Офтальмолог Все статьи автора

Наращивание ресниц: правила безопасности

1.3т

Сегодня коснемся чисто девчачьей темы, а именно поговорим о нарощенных ресницах!

Для девушек эта тема очень актуальна, так как времени на красоту минимален, а эффект максимальный. Но, возникает логичный вопрос: на сколько безопасна данная процедура? Постараюсь на него ответить

Риски при наращивании ресниц:

  • Получение травмы век или роговицы, т.к. процедура выполняется при закрытых глазах, риск заполучить эту травму минимален.

  • Инфекционные осложнения: при несоблюдении правил гигиены во время манипуляции, использовании нестерильных инструментов после предыдущих клиентов, возможно попадание инфекции с развитием блефарита, конъюнктивита и кератита.

  • Грубое и неловкое обращение с ресницами, подергивание, нарушение технологии наращивания может привести к повреждению собственных ресниц и их выпадению.

  • Аллергические реакции на компоненты клея, покраснение глаз, усиление сухости глаз после процедуры: самые распространенные осложнения после наращивания ресниц.

  • Химический ожог конъюнктивы, роговицы (реже): может возникнуть при избытке клея, при неполном смыкании век.

  • Синтетические накладные ресницы нарушают естественный процесс защиты: ношение более длинных ресниц увеличивает поток воздуха вокруг глаз и приводит к попаданию большего количества пыли на их поверхность и наши глаза остаются незащищенными и более склонными к высыханию.

  • Избыточное давление в области ресничной луковицы может привести к застойным явлениям уже в области мейбомиевой железы, а это может привести к блефариту - покраснение век, боль, зуд, неправильная работа мейбомиевых желез - синдром сухого глаза.

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На тему вреда наращенных ресниц не так много информации в доказательном мире, но, как правило, серьёзные последствия после данной манипуляции встречаются крайне редко, поэтому, при решении нарастить ресницы, придерживайтесь нескольких советов:

  • Выберите опытного и сертифицированного мастера.

  • Уточните, каким образом обеспечиваются адекватные гигиенические условия: обработка, стерилизация инструментов, рабочего места, гигиена рук мастера.

  • Заранее спросите марку клея, проверьте ее в интернете: нет ли в составе формальдегида.

  • Перед нанесением клея на глаза проверьте срок годности и попросите мастера сделать кожный тест на внутренней стороне запястья, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции на компоненты клея.

  • Во время манипуляций выполняйте рекомендации мастера: держите глаза плотно закрытыми.

  • Попросите мастера использовать самые тонкие и легкие искусственные ресницы и наращивайте адекватный объем, чтобы давление на волосяную луковицу было минимальным.

  • Если после наращивания вы отмечаете покраснения кожи век или конъюнктивиты, зуд, слезотечение, боль или светобоязнь, обязательно обратитесь к офтальмологу.

  • Не пытайтесь самостоятельно лечить конъюнктивит или удалять нарощенные ресницы.

Читайте на OBOZREVATEL, как лечить чувство "песка в глазах".

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Юлия ПрокопьеваЮлия Прокопьева
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Источник:Юлия Прокопьева
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