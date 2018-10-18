Сегодня коснемся чисто девчачьей темы, а именно поговорим о нарощенных ресницах!

Для девушек эта тема очень актуальна, так как времени на красоту минимален, а эффект максимальный. Но, возникает логичный вопрос: на сколько безопасна данная процедура? Постараюсь на него ответить

Риски при наращивании ресниц:

Получение травмы век или роговицы, т.к. процедура выполняется при закрытых глазах, риск заполучить эту травму минимален.

Инфекционные осложнения: при несоблюдении правил гигиены во время манипуляции, использовании нестерильных инструментов после предыдущих клиентов, возможно попадание инфекции с развитием блефарита, конъюнктивита и кератита.

Грубое и неловкое обращение с ресницами, подергивание, нарушение технологии наращивания может привести к повреждению собственных ресниц и их выпадению.

Аллергические реакции на компоненты клея, покраснение глаз, усиление сухости глаз после процедуры: самые распространенные осложнения после наращивания ресниц.

Химический ожог конъюнктивы, роговицы (реже): может возникнуть при избытке клея, при неполном смыкании век.

Синтетические накладные ресницы нарушают естественный процесс защиты: ношение более длинных ресниц увеличивает поток воздуха вокруг глаз и приводит к попаданию большего количества пыли на их поверхность и наши глаза остаются незащищенными и более склонными к высыханию.

Избыточное давление в области ресничной луковицы может привести к застойным явлениям уже в области мейбомиевой железы, а это может привести к блефариту - покраснение век, боль, зуд, неправильная работа мейбомиевых желез - синдром сухого глаза.

На тему вреда наращенных ресниц не так много информации в доказательном мире, но, как правило, серьёзные последствия после данной манипуляции встречаются крайне редко, поэтому, при решении нарастить ресницы, придерживайтесь нескольких советов:

Выберите опытного и сертифицированного мастера.

Уточните, каким образом обеспечиваются адекватные гигиенические условия: обработка, стерилизация инструментов, рабочего места, гигиена рук мастера.

Заранее спросите марку клея, проверьте ее в интернете: нет ли в составе формальдегида.

Перед нанесением клея на глаза проверьте срок годности и попросите мастера сделать кожный тест на внутренней стороне запястья, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции на компоненты клея.

Во время манипуляций выполняйте рекомендации мастера: держите глаза плотно закрытыми.

Попросите мастера использовать самые тонкие и легкие искусственные ресницы и наращивайте адекватный объем, чтобы давление на волосяную луковицу было минимальным.

Если после наращивания вы отмечаете покраснения кожи век или конъюнктивиты, зуд, слезотечение, боль или светобоязнь, обязательно обратитесь к офтальмологу.

Не пытайтесь самостоятельно лечить конъюнктивит или удалять нарощенные ресницы.

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