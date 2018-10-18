Сегодня коснемся чисто девчачьей темы, а именно поговорим о нарощенных ресницах!
Для девушек эта тема очень актуальна, так как времени на красоту минимален, а эффект максимальный. Но, возникает логичный вопрос: на сколько безопасна данная процедура? Постараюсь на него ответить
Риски при наращивании ресниц:
Получение травмы век или роговицы, т.к. процедура выполняется при закрытых глазах, риск заполучить эту травму минимален.
Инфекционные осложнения: при несоблюдении правил гигиены во время манипуляции, использовании нестерильных инструментов после предыдущих клиентов, возможно попадание инфекции с развитием блефарита, конъюнктивита и кератита.
Грубое и неловкое обращение с ресницами, подергивание, нарушение технологии наращивания может привести к повреждению собственных ресниц и их выпадению.
Аллергические реакции на компоненты клея, покраснение глаз, усиление сухости глаз после процедуры: самые распространенные осложнения после наращивания ресниц.
Химический ожог конъюнктивы, роговицы (реже): может возникнуть при избытке клея, при неполном смыкании век.
Синтетические накладные ресницы нарушают естественный процесс защиты: ношение более длинных ресниц увеличивает поток воздуха вокруг глаз и приводит к попаданию большего количества пыли на их поверхность и наши глаза остаются незащищенными и более склонными к высыханию.
Избыточное давление в области ресничной луковицы может привести к застойным явлениям уже в области мейбомиевой железы, а это может привести к блефариту - покраснение век, боль, зуд, неправильная работа мейбомиевых желез - синдром сухого глаза.
На тему вреда наращенных ресниц не так много информации в доказательном мире, но, как правило, серьёзные последствия после данной манипуляции встречаются крайне редко, поэтому, при решении нарастить ресницы, придерживайтесь нескольких советов:
Выберите опытного и сертифицированного мастера.
Уточните, каким образом обеспечиваются адекватные гигиенические условия: обработка, стерилизация инструментов, рабочего места, гигиена рук мастера.
Заранее спросите марку клея, проверьте ее в интернете: нет ли в составе формальдегида.
Перед нанесением клея на глаза проверьте срок годности и попросите мастера сделать кожный тест на внутренней стороне запястья, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции на компоненты клея.
Во время манипуляций выполняйте рекомендации мастера: держите глаза плотно закрытыми.
Попросите мастера использовать самые тонкие и легкие искусственные ресницы и наращивайте адекватный объем, чтобы давление на волосяную луковицу было минимальным.
Если после наращивания вы отмечаете покраснения кожи век или конъюнктивиты, зуд, слезотечение, боль или светобоязнь, обязательно обратитесь к офтальмологу.
Не пытайтесь самостоятельно лечить конъюнктивит или удалять нарощенные ресницы.
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