В летний сезон процедура наращивания ресниц приобретает всё большую популярность. Минимум усилий и максимум красоты! Даже на отдыхе не надо вспоминать про водостойкую тушь. Заманчиво, правда?

А безопасно ли?

Безусловно, процедура наращивания ресниц сопряжена с определёнными рисками:

Поскольку процедура выполняется при закрытых глазах, риск заполучить травму век или роговицы минимален, но он есть.

При несоблюдении правил гигиены во время манипуляции возможно попадание инфекции с развитием блефарита, конъюнктивита и кератита.

Подергивание, неловкое обращение с ресницами может привести к повреждению собственных ресниц и их выпадению.

Самые частые осложнения – это аллергические реакции на компоненты клея и усиление сухости глаз после процедуры.

Но не спешите пугаться! Как правило, никаких серьёзных последствий после наращивания ресниц не бывает, и в целом эту манипуляцию можно признать безопасной при условии соблюдения следующих правил: