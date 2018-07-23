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Людмила Панюшкина
Людмила Панюшкина
ОфтальмологВсе статьи автора

Наращивание ресниц: насколько это безопасно

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В летний сезон процедура наращивания ресниц приобретает всё большую популярность. Минимум усилий и максимум красоты! Даже на отдыхе не надо вспоминать про водостойкую тушь. Заманчиво, правда?

А безопасно ли?

Безусловно, процедура наращивания ресниц сопряжена с определёнными рисками:

  • Поскольку процедура выполняется при закрытых глазах, риск заполучить травму век или роговицы минимален, но он есть.

  • При несоблюдении правил гигиены во время манипуляции возможно попадание инфекции с развитием блефарита, конъюнктивита и кератита.

  • Подергивание, неловкое обращение с ресницами может привести к повреждению собственных ресниц и их выпадению.

  • Самые частые осложнения – это аллергические реакции на компоненты клея и усиление сухости глаз после процедуры.

Но не спешите пугаться! Как правило, никаких серьёзных последствий после наращивания ресниц не бывает, и в целом эту манипуляцию можно признать безопасной при условии соблюдения следующих правил:

  • Наращивание ресниц выполняет опытный и сертифицированный специалист. Чтобы убедиться в этом, не стесняйтесь спросить лицензию у салона и мастера, изучайте отзывы и фотографии работ мастера в интернете, спрашивайте у знакомых впечатления от процедуры и мастера.

  • Обеспечиваются адекватные гигиенические условия - стерилизация оборудования, гигиена рук мастера.

  • Используется качественный безопасный клей. Уточните, нет ли в составе клея формальдегида, проверьте его срок годности. Перед нанесением клея на глаза попросите мастера сделать кожный тест на внутренней стороне запястья, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции на компоненты клея.

  • Если после процедуры наращивания вы отмечаете покраснение кожи век или конъюнктивы, зуд, слёзотечение, боль или светобоязнь, обязательно обратитесь к офтальмологу.

  • Не пытайтесь самостоятельно лечить конъюнктивит или удалять нарощенные ресницы.

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Людмила ПанюшкинаЛюдмила Панюшкина
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеСоветы врача
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