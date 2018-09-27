"Доктор, у меня что-то плавает в глазу!". Далее идёт описание этого плавающего "нечто": начиная от чёрных "мушек", точек, заканчивая различными картинами. Давайте разбираться, что это за симптом?

Чаще всего пациенты жалуются на мушки, пятна, полупрозрачные нити, паутинку перед глазом, которые перемещаются ("плавают") вслед за движением глазных яблок. Они становятся более заметными на светлом однотонном фоне (голубое небо, белая стена).

Эти симптомы многих пугают и раздражают. При наличии крупного "плавающего объекта", могут иногда временно снижать зрение. Однако, в подавляющем большинстве случаев плавающие мушки – симптом безобидной деструкции стекловидного тела (гелеобразной массы, заполняющей больший объём глазного яблока). Находится стекловидное тело между хрусталиком и сетчаткой. С возрастом происходит "разжижение" этого геля и коллагеновые волокна в его составе начинают сжиматься, образуя конгломераты причудливых форм, тени от которых вы и видите в виде плавающих мушек и нитей.Это и называется деструкция (синерезис) стекловидного тела.

Плавающие помутнения чаще встречаются после 50 лет, но могут встречаться в любом возрасте, особенно, при наличии факторов риска.

Как правило, мелкие мушки не доставляют беспокойства, со временем мы к ним привыкаем и практически не замечаем.

Но что делать, если помутнения крупные и доставляют реальный дискомфорт?

В настоящее время самый распространённый и относительно безопасный вид лечения деструкции стекловидного тела является лазерный витреолизис.

Новости Врач объяснила причины появления катаракты в раннем возрасте

При помощи лазерного луча, хирург разбивает крупное помутнение СТ на множество мелких, которые, практически не воспринимаются глазом.

Все хорошо, но есть нюансы:

у лазерного витреолизиса имеются определённые показания и противопоказания, поэтому, если условия вашего глаза не оптимальны для проведения этой манипуляции, доктор вам откажет в проведении витреолизиса;

не редко, встречаются плотные помутнения СТ, которые не получается полностью измельчить после одной процедуры, поэтому, не удивляйтесь, если потребуется несколько сеансов;

самое неприятное - витреолизис не панацея от "плавающих мушек", т.к. процент пациентов, неудовлетворённых результатом процедуры не мал.

В редких случаях, например, при наличии деструкции стекловидного тела по типу "золотой дождь" (выраженные крупные плавающие помутнения, чаще встречаются при нарушении липидного обмена, которые значительно снижают остроту зрения), проводится субтотальная витрэктомия (т.е. удаление всего стекловидного тела).

Это уже обширная полосная операция с высоким риском интра и послеоперационных осложнений.

Новости 6 признаков глаукомы

Факторы риска возникновения деструкции стекловидного тела в молодом возрасте:

- близорукость (чем она больше, тем раньше могут появится симптомы);

- травмы глаза и головы (падения, удары головой, удары по глазу и тд);

- глазные операции (например по поводу удаления катаракты);

- воспалительные заболевания (увеиты);

- изменения, связанные с сахарным диабетом (диабетическая ретинопатия);

На что нужно обратить внимание:

если появление "мушек" сопровождалось яркими вспышками, молниями;

если помутнение не плавает при движении глазного яблока, а существует стационарно, при этом выпадает поле зрения;

после появления "плавающих мушек" вас беспокоят вспышки, "сверкание молний".

Все перечисленные ситуации могут быть признаками от самых безопасных состояний (отделение стекловидного тела от сетчатки) до более серьезных, требующих действий в ближайшие время (тракции стекловидного тела с формированием разрыва сетчатки/ отслойки сетчатки, гемофтальм).

Если вы не уверенны, лучше обратиться к офтальмологу для исключения патологии.

И напоследок: никакие капли, БАДы, уколы "под глаза" и в другие места не помогут избавиться или уменьшить деструкцию стекловидного тела.

Читайте на OBOZREVATEL, о упражнения улучшающих зрение