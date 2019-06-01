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/Офтальмология

Молодая женщина после использования глазных капель проснулась слепой на один глаз

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Британка Виктория Мэддок через три дня после использования глазных капель перестала видеть правым глазом вследствие развития глаукомы.

Об этом сообщает DailyMail.

27-летняя девушка испытывала проблемы с ухудшением зрения правого глаза и пыталась самостоятельно вылечиться при помощи глазных капель. Ситуация ухудшилась и ей пришлось обратиться к врачам, которые поставили Виктории диагноз синдром иридокорнеального эндотелия, который включает отек роговицы с последующим изменением радужной оболочки.

Молодая женщина после использования глазных капель проснулась слепой на один глаз

Вследствие болезни и повышенного глазного давления у девушки развилась глаукома – однажды утром она проснулась слепой на один глаз. Врачи, диагностировавшие заболевание, были повержены в шок – зачастую глаукому фиксируют у пожилых людей старше 70 лет.

Во избежание потери зрения Мэддок сделали операцию по удалению жидкости из глаза. Зрение вернулось, однако через три месяца девушка вновь проснулась с той же проблемой. Врачи были вынуждены приступить к повторному хирургическому вмешательству, которое на этот раз прошло успешно.

Молодая женщина после использования глазных капель проснулась слепой на один глаз

Пережившая в 27 лет глаукому Виктория рекомендует всем минимум дважды в год проходить медицинское обследование и беречь глазное здоровье.

Молодая женщина после использования глазных капель проснулась слепой на один глаз

Ранее мы сообщали о шести наиболее ранних признаков развития глаукомы.

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