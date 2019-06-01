Молодая женщина после использования глазных капель проснулась слепой на один глаз

Британка Виктория Мэддок через три дня после использования глазных капель перестала видеть правым глазом вследствие развития глаукомы.

Об этом сообщает DailyMail.

27-летняя девушка испытывала проблемы с ухудшением зрения правого глаза и пыталась самостоятельно вылечиться при помощи глазных капель. Ситуация ухудшилась и ей пришлось обратиться к врачам, которые поставили Виктории диагноз синдром иридокорнеального эндотелия, который включает отек роговицы с последующим изменением радужной оболочки.

Вследствие болезни и повышенного глазного давления у девушки развилась глаукома – однажды утром она проснулась слепой на один глаз. Врачи, диагностировавшие заболевание, были повержены в шок – зачастую глаукому фиксируют у пожилых людей старше 70 лет.

Во избежание потери зрения Мэддок сделали операцию по удалению жидкости из глаза. Зрение вернулось, однако через три месяца девушка вновь проснулась с той же проблемой. Врачи были вынуждены приступить к повторному хирургическому вмешательству, которое на этот раз прошло успешно.

Пережившая в 27 лет глаукому Виктория рекомендует всем минимум дважды в год проходить медицинское обследование и беречь глазное здоровье.

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