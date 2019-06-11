"Какие витамины принимать для сохранения зрения?"

Почти всегда мой ответ - "никакие".

Болезни глаз очень редко бывают от дефицита витаминов. Сухость глаз (ксероз), нарушения сумеречного зрения при недостаточности витамина А – проблема для стран Африки и юго-восточной Азии, где однообразный пищевой рацион не обеспечивает его суточной потребности. В развитых странах дефицит витамина А - редкое состояние, связанное чаще с нарушением его метаболизма при тяжёлых заболеваниях ЖКТ.

Близорукость, дальнозоркость, астигматизм и пресбиопия - патологии глазной оптики. Мультивитаминные комплексы не помогут видеть лучше и не повлияют на прогноз этих заболеваний. У детей с миопией обнаружены более низкие уровни витамина Д в крови. Но нет доказательств того, что дополнительный приём витамина Д снизит риск близорукости. Вероятно, концентрация витамина Д в крови – маркёр времени, проводимом на свежем воздухе.

Витамины и БАДы могут быть полезны при:

промежуточной форме возрастной макулярной дистрофии (ВМД) – антиоксиданты и цинк немного снижают вероятность прогрессирования заболевания. У пациентов без ВМД или с начальной ВМД приём БАДов не влияет на течение заболевания. Исследуется возможная польза от приёма витаминов группы В для профилактики ВМД;

некоторых редких формах пигментного ретинита – высокие дозы витамина А, иногда витамина Е. Рекомендуется диета, богатая омега3 ПНЖК;

синдроме сухого глаза – у некоторых пациентов приём БАДов с омега 3 ПНЖК может уменьшить выраженность симптомов сухости, хотя результаты исследований неоднозначны.

Приём витаминов не может предотвратить глазные заболевания. Более очевидно положительное влияние здоровой диеты на возникновение и течение возрастных заболеваний глаз (ВМД и катаракты). Поэтому прежде, чем покупать очередную баночку с витаминами, проконсультируетесь с лечащим врачом. Добавление в ваш рацион зелёных овощей, рыбы и морепродуктов, орехов, фруктов и цельнозерновых круп может иметь больше положительных последствий.

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