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/Блоги - Офтальмология

Людмила Панюшкина
Людмила Панюшкина
ОфтальмологВсе статьи автора

Какие витамины принимать для сохранения зрения

2.4т

"Какие витамины принимать для сохранения зрения?"

Почти всегда мой ответ - "никакие".

Болезни глаз очень редко бывают от дефицита витаминов. Сухость глаз (ксероз), нарушения сумеречного зрения при недостаточности витамина А – проблема для стран Африки и юго-восточной Азии, где однообразный пищевой рацион не обеспечивает его суточной потребности. В развитых странах дефицит витамина А - редкое состояние, связанное чаще с нарушением его метаболизма при тяжёлых заболеваниях ЖКТ.

Близорукость, дальнозоркость, астигматизм и пресбиопия - патологии глазной оптики. Мультивитаминные комплексы не помогут видеть лучше и не повлияют на прогноз этих заболеваний. У детей с миопией обнаружены более низкие уровни витамина Д в крови. Но нет доказательств того, что дополнительный приём витамина Д снизит риск близорукости. Вероятно, концентрация витамина Д в крови – маркёр времени, проводимом на свежем воздухе.

Витамины и БАДы могут быть полезны при:

  • промежуточной форме возрастной макулярной дистрофии (ВМД) – антиоксиданты и цинк немного снижают вероятность прогрессирования заболевания. У пациентов без ВМД или с начальной ВМД приём БАДов не влияет на течение заболевания. Исследуется возможная польза от приёма витаминов группы В для профилактики ВМД;

  • некоторых редких формах пигментного ретинита – высокие дозы витамина А, иногда витамина Е. Рекомендуется диета, богатая омега3 ПНЖК;

  • синдроме сухого глаза – у некоторых пациентов приём БАДов с омега 3 ПНЖК может уменьшить выраженность симптомов сухости, хотя результаты исследований неоднозначны.

Какие витамины принимать для сохранения зрения

Приём витаминов не может предотвратить глазные заболевания. Более очевидно положительное влияние здоровой диеты на возникновение и течение возрастных заболеваний глаз (ВМД и катаракты). Поэтому прежде, чем покупать очередную баночку с витаминами, проконсультируетесь с лечащим врачом. Добавление в ваш рацион зелёных овощей, рыбы и морепродуктов, орехов, фруктов и цельнозерновых круп может иметь больше положительных последствий.

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Людмила ПанюшкинаЛюдмила Панюшкина
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