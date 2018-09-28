Добрый день! Сегодня обсудим ячмень. Только не плюйте на экран.
Ячмень – очаговая инфекция ресничных фолликулов (наружный ячмень) или мейбомиевых желез (внутренний ячмень).
В 90-95 % случаев возбудителем является золотистый стафилококк.
Факторы риска такие же как и при халязионе:
- хронический блефарит;
-дисфункция мейбомиевых желёз;
-сахарный диабет;
-розацея;
- себорея;
- повышенный уровень холестерина в крови.
Проявление ячменя:
- покраснение (гиперемия) и отёчность века, возможна болезненность;
- появление уплотнения, образования на веке в виде "шишечки", чаще всего с гнойным стержнем.
Лечение:
Антибактериальные капли показаны при вскрытии ячменя (развития блефароконъюнктивита);
Удаление одной или нескольких ресниц, ассоциированных с очагом воспаления;
Очищение ресничного края век.
Чаще всего, ячмень самопроизвольно вскрывается в течение 1-2 недель.
Если возникают общие проявления воспаления, такие как: повышение температуры тела, слабость и т.д. необходима срочная консультация офтальмолога, для исключения флегмоны века, назначения адекватной терапии (системной антибактериальной) и решения вопроса о хирургическом лечении
(дренирование гнойника).
Диагноз "ячмень" выставляется только на основании осмотра за щелевой лампе. Никакие дополнительные анализы и лабораторные тесты для постановки диагноза не требуются!
Читайте на OBOZREVATEL, о "мушках" перед глазами
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.