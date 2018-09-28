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Юлия Прокопьева
Юлия Прокопьева
Офтальмолог Все статьи автора

Лечение ячменя на глазу

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Добрый день! Сегодня обсудим ячмень. Только не плюйте на экран.

Ячмень – очаговая инфекция ресничных фолликулов (наружный ячмень) или мейбомиевых желез (внутренний ячмень).

В 90-95 % случаев возбудителем является золотистый стафилококк.

Факторы риска такие же как и при халязионе:

- хронический блефарит;

-дисфункция мейбомиевых желёз;

-сахарный диабет;

-розацея;

- себорея;

- повышенный уровень холестерина в крови.

Проявление ячменя:

- покраснение (гиперемия) и отёчность века, возможна болезненность;

- появление уплотнения, образования на веке в виде "шишечки", чаще всего с гнойным стержнем.

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Лечение:

  • Антибактериальные капли показаны при вскрытии ячменя (развития блефароконъюнктивита);

  • Удаление одной или нескольких ресниц, ассоциированных с очагом воспаления;

  • Очищение ресничного края век.

Чаще всего, ячмень самопроизвольно вскрывается в течение 1-2 недель.

Если возникают общие проявления воспаления, такие как: повышение температуры тела, слабость и т.д. необходима срочная консультация офтальмолога, для исключения флегмоны века, назначения адекватной терапии (системной антибактериальной) и решения вопроса о хирургическом лечении

(дренирование гнойника).

Диагноз "ячмень" выставляется только на основании осмотра за щелевой лампе. Никакие дополнительные анализы и лабораторные тесты для постановки диагноза не требуются!

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Автор
Юлия ПрокопьеваЮлия Прокопьева
Источник
Источник:https://www.instagram.com/juli_pro_eyes/
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