Добрый день! Сегодня обсудим ячмень. Только не плюйте на экран.

Ячмень – очаговая инфекция ресничных фолликулов (наружный ячмень) или мейбомиевых желез (внутренний ячмень).

В 90-95 % случаев возбудителем является золотистый стафилококк.

Факторы риска такие же как и при халязионе:

- хронический блефарит;

-дисфункция мейбомиевых желёз;

-сахарный диабет;

-розацея;

- себорея;

- повышенный уровень холестерина в крови.

Проявление ячменя:

- покраснение (гиперемия) и отёчность века, возможна болезненность;

- появление уплотнения, образования на веке в виде "шишечки", чаще всего с гнойным стержнем.

Лечение:

Антибактериальные капли показаны при вскрытии ячменя (развития блефароконъюнктивита);

Удаление одной или нескольких ресниц, ассоциированных с очагом воспаления;

Очищение ресничного края век.

Чаще всего, ячмень самопроизвольно вскрывается в течение 1-2 недель.

Если возникают общие проявления воспаления, такие как: повышение температуры тела, слабость и т.д. необходима срочная консультация офтальмолога, для исключения флегмоны века, назначения адекватной терапии (системной антибактериальной) и решения вопроса о хирургическом лечении

(дренирование гнойника).

Диагноз "ячмень" выставляется только на основании осмотра за щелевой лампе. Никакие дополнительные анализы и лабораторные тесты для постановки диагноза не требуются!

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