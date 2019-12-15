"Управляют" глазами: ученые создали революционные линзы

В Южной Корее создали контактные линзы, которые могут следить за состоянием глаз, выявлять проблемы со зрением и помогать в лечении.

Для этого ученые поместили в линзы миниатюрные электронные схемы, аккумуляторы и антенны, передает WebMD. Разработка должна управляться специальными электронными устройствами и самостоятельно подзаряжать нановолокна.

Отмечается, что новые линзы не ограничивают поле зрения и не должны вызывать раздражения или вообще дискомфорта при использовании.

Иллюстрация. Контактные линзы trendblog.net

"Теоретически это устройство может найти на ранней стадии такие серьезные заболевания, как глаукома или диабет", – отметил автор исследования Санг-Янг Ли. Для этого линзы должны непрерывно проверять жидкости глаз и анализировать их.

Ли добавил, что умные линзы такие же маленькие, мягкие и гибкие, как обычные контактные линзы.

Разработка уже прошла первые тесты на кроликах и одном добровольце. В течение 10 минут ношения линзы не вызвали ни дискомфорта, ни заметного покраснения глаз. Тестовый пациент не жаловался на ограниченность поля зрения.

При этом разработчики пока не запланировали масштабного исследования линз на людях.

Иллюстрация. Контактные линзы Itc

Как писал OBOZREVATEL, недавно профессор-офтальмолог Сергей Рыков рассказал, на что нужно обратить внимание, выбирая солнцезащитные очки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал