Как сохранить зрение: названы топ-7 продуктов

Гормон мелатонин может помочь сохранить зрение. Согласно нескольким исследованиям, он защищает сетчатку глаза от окислительного стресса.

Дегенерация желтого пятна - самая распространенная причина потери зрения у людей старше 65 лет. Употребление продуктов, богатых мелатонином может быть эффективным в качестве профилактики, сообщает DiLei.

MedOboz собрал 7 продуктов, полезных для зрения:

ананас;

банан;

шпинат;

лук;

миндаль;

грецкий орех;

вишня.

Новости Найден эффективный способ снизить нагрузку на глаза

Ананас pixabay.com

Банан pixabay.com

Шпинат pixabay.com

Лук pixabay.com

Миндаль pixabay.com

Грецкий орех pixabay.com

Вишня pixabay.com

Как сообщал MedOboz, ранее ученые установили, что пожилые люди подвержены более высокому риску проблем со зрением, чем другие группы населения.

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