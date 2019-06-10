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/Офтальмология

Как сохранить зрение: названы топ-7 продуктов

1.3тЧитать материал на украинском

Гормон мелатонин может помочь сохранить зрение. Согласно нескольким исследованиям, он защищает сетчатку глаза от окислительного стресса.

Дегенерация желтого пятна - самая распространенная причина потери зрения у людей старше 65 лет. Употребление продуктов, богатых мелатонином может быть эффективным в качестве профилактики, сообщает DiLei.

MedOboz собрал 7 продуктов, полезных для зрения:

  • ананас;

  • банан;

  • шпинат;

  • лук;

  • миндаль;

  • грецкий орех;

  • вишня.

Новости
Найден эффективный способ снизить нагрузку на глаза
Ананас

Ананас

pixabay.com

Банан

Банан

pixabay.com

Шпинат

Шпинат

pixabay.com

Лук

Лук

pixabay.com

Миндаль

Миндаль

pixabay.com

Грецкий орех

Грецкий орех

pixabay.com

Вишня

Вишня

pixabay.com

Как сообщал MedOboz, ранее ученые установили, что пожилые люди подвержены более высокому риску проблем со зрением, чем другие группы населения.

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