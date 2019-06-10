Как сохранить зрение: названы топ-7 продуктов

Гормон мелатонин может помочь сохранить зрение. Согласно нескольким исследованиям, он защищает сетчатку глаза от окислительного стресса.
Дегенерация желтого пятна - самая распространенная причина потери зрения у людей старше 65 лет. Употребление продуктов, богатых мелатонином может быть эффективным в качестве профилактики, сообщает DiLei.
MedOboz собрал 7 продуктов, полезных для зрения:
ананас;
банан;
шпинат;
лук;
миндаль;
грецкий орех;
вишня.
Ананас
pixabay.com
Банан
pixabay.com
Шпинат
pixabay.com
Лук
pixabay.com
Миндаль
pixabay.com
Грецкий орех
pixabay.com
Вишня
pixabay.com
Как сообщал MedOboz, ранее ученые установили, что пожилые люди подвержены более высокому риску проблем со зрением, чем другие группы населения.
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