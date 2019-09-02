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/ Офтальмология

Как определить глаукому на ранних стадиях: назван единственный точный способ

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Глаукома – повышенное внутриглазное давление – одна из главных причин инвалидности по зрению в Украине.

О причинах возникновения этого заболевания и способах определить глаукому на ранних стадиях в эфире ObozTV рассказал офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Рыков.

По словам медика, глаукома часто передается по наследству и риски повышаются после 40 лет.

"У нас в глазах вырабатывается определенное количество жидкости. И сколько вырабатывается – столько должно оттекать. Тогда будет стандартное, нормальное давление. А после 40 лет, за счет зашлакованности организма, в середине глаза может образоваться некий "фильтр". Этот "фильтр" забивается, глаз увеличивается в объеме и повышается давление", – объяснил Рыков.

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Он подтвердил, что глаукома обычно протекает бессимптомно и безболезненно, поэтому часто выявляется уже на поздних стадиях.

"Центральная острота зрения остается высокой до третьей стадии. Уменьшается только поле зрения… Человек при третьей стадии может видеть на 100%, но (пространство, охватываемое глазом. – Ред.) уже будет намного меньше", – уточнил профессор.

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Врач подчеркнул, что профилактическая мера в данном случае лишь одна – своевременный осмотр.

"Если есть генетическая предрасположенность – у мамы, бабушки была глаукома – то вы должны в 35 лет обязательно пройти обследование… И если все нормально, то потом проверять зрение каждый год. Если у вас в семье нет глаукомы, то нужно проверять состояние глаз с 40-летнего возраста каждые три года", – порекомендовал он.

Рыков отметил, что сейчас существует "золотой стандарт диагностики глаукомы". Помимо проверки глазного давления, в него входит проверка поля зрения, оптическая когерентная томография и другие специальные исследования.

Глаукома чаще всего протекает бессимптомно и поэтому крайне опасна

Глаукома чаще всего протекает бессимптомно и поэтому крайне опасна

health.harvard.edu

MedOboz напоминает, что существует 6 наиболее ранних признаков глаукомы – заметив их, необходимо немедленно обратиться к офтальмологу.

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