Зачастую, к офтальмологам обращаются достаточно молодые пациенты (в возрасте от 21 до 40 лет) с характерными жалобами: постепенно ухудшается зрение вдаль, особенно к концу рабочего дня, а рабочая деятельность связанны с огромным количеством зрительной нагрузки.

Что это такое? Давайте разбираться.

Жалобы, на ухудшение зрения вдаль, легко можно принять за проявление близорукости. Но так ли это?

Если:

диагноз миопия отсутствовал до 18-20 лет;

при расширении зрачка мидриатиками (в данном случае целесообразны только мидриатики длительного действия: цикломед и атропин), зрение вдаль улучшается;

длина глаза (ПЗО) находится в пределах нормальных значений;

Мы можем сделать вывод, что речь идет о "ложной близорукости", а такая близорукость есть отголосок колоссальных зрительных нагрузок.

Механизм данного состояния заключается в следующем: много зрительной нагрузки на зрительную мышцу, при помощи которой происходит изменение формы хрусталика и зрение меняется вдаль и вблизи (т.е. аккомодация), находится в постоянном напряжении т.к. это мышца, а у любой мышцы есть своя "память". Зрительная мышца "запоминает" это состояние и, находясь в напряжении, ухудшает зрение вдаль, при этом зрение в близки остаётся хорошим. Такое состояние называется нарушением аккомодации. Если данное состояние длится короткий промежуток времени - это называется спазмом аккомодации.

При спазме аккомодации не возникает истинной близорукости и этот процесс обратим! Т.е. от близорукости при спазме аккомодации можно избавиться. При длительно существующем спазме, возникает привычно избыточное напряжение аккомодации (ПИНА), а это нарушение уже влечет за собой компенсаторный рост глаза и появление истинной близорукости, даже во взрослом возрасте.

Сразу возникает логичный вопрос: как же избавиться от "ложной близорукости", чтобы не допустить истинную?

1. Уменьшение и дозирование зрительных нагрузок.

2. Зрительная гимнастика.

3. Специальные капли, расслабляющие зрительную мышцу: к ним относятся некоторые мидриатики, то есть те, которые расширяют зрачок. Эти капли могут применяться только после консультации доктора!

4. Увлажняющие капли: для купирования/профилактики синдрома сухого глаза.

Увы, наши реалии таковы, что телефоны, планшеты и телефоны составляют неотъемлемую часть нашей жизни и отказаться от них, порой, бывает просто невозможно.

Что же будет , если ничего не делать?

Для хорошего зрения вдаль вам потребуются небольшие минусовые очки, которыми вы можете пользоваться по необходимости;

Постепенно, ваша "ложная близорукость" перерастет в истинную и избавиться от нее вышеперечисленными способами будет невозможно;

Такое состояние, как пресбиопия возникает ранее 40 лет .

Поэтому, как вам быть, решаете только вы сами!

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