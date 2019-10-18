Если причина глазной боли осталась нераспознанной ни офтальмологом, ни неврологом, следует подумать о глазной нейропатической боли (НБ). Её называют ещё фантомной. И вот почему.

Роговица глаза – одна из самых чувствительных тканей в организме человека. Иннервируется она нервными окончаниями тройничного нерва. В случае возникновения воспаления или повреждения нервных окончаний роговицы болевые стимулы поступают в тройничный ганглий, а оттуда в центральную нервную систему. Формируя у нас ощущение боли. Изначально это защитный механизм.

В случае НБ болевое ощущение всегда не соответствует тяжести повреждения или даже возникает в отсутствии такого повреждения. Развивается эта боль вследствие периферической и центральной сенсибилизации.

Длительно существующее воспаление глазной поверхности или ее повреждение приводит к каскаду реакций, запускающих процесс преобразования нервных окончаний роговицы и делающих их сверхчувствительными даже к казалось бы привычным раздражителям. Это периферическая сенсибилизации.

Поступающие болевые сигналы от роговицы меняют возбудимость центральной нервной системы. И через некоторое время и она становится всё более чувствительной, а её ответ всё более неадаптивным. Вы начинаете ощущать боль даже в отсутствии причины, когда воспаление купировано, а роговица не повреждена. Это центральная сенсибилизация.

НБ снижает качество жизни пациентов. Из-за глазной боли, чувствительности к свету, раздражения повседневные дела (чтение, работа за компьютером, вождение) становятся трудновыполнимы.

Глазная боль Иллюстрация

Офтальмолог должен заподозрить НБ у пациентов с синдромом сухого глаза, которые не реагирует на традиционное лечение или у тех, у кого тяжесть болевого синдрома не пропорциональна клиническому обследованию.

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