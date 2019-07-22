Мир глазами дальтоников: опубликованы фото самых красивых мест планеты

Люди с дальтонизмом из-за нарушения визуального восприятия видят окружающий мир в других красках.

Проект "Мир цветов", созданный некоммерческой организацией Color Blind Awareness, представил фото популярных достопримечательностей со всей планеты глазами людей с отклонениями цветоощущения, сообщает La Repubblica.

Есть несколько видов цветовой слепоты. При протанопии человеку трудно различить красный. Дейтеранопия характеризуется невозможностью отличать зеленый, а тританопия – синий.

Красный песчаник в пустыне Аризоны (протанопия слева) Скриншот repubblica.it

Парк Гуэль в Барселоне (протанопия снизу) Скриншот repubblica.it

Остров Мурано в Венеции (дейтеранопия слева) Скриншот repubblica.it

Базилика святого Петра (тританопия слева) Скриншот repubblica.it

Мачу-Пикчу (тританопия снизу) Скриншот repubblica.it

Как сообщал MedOboz, питание по средиземноморскому типу связано с более низкой распространенностью возрастной макулярной дегенерации.

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