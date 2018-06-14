Приходилось ли вам испытывать двоение в глазах? В офтальмологии мы называем этот симптом диплопией.
Диплопия - это именно двойные контур/изображение одного предмета. Не путайте с искажением или нечётким фокусом.
Первое, что предстоит определить доктору, если вы обращаетесь к нему с жалобами на двоение, какой это вид диплопии: монокулярный или бинокулярный. Для этого используется простой тест с закрыванием одного глаза. Монокулярная диплопия сохраняется, когда непоражённый глаз закрыт. При бинокулярной диплопии закрытие любого глаза приводит к исчезновению жалоб.
Монокулярная диплопия обычно возникает вследствие внутриглазных проблем, приводящих к неправильному светорассеянию или "расщеплению" изображения:
Помутнение, смещение хрусталика или интраокулярной линзы;
Астигматизм, кератоконус, помутнения роговицы;
Отслойка сетчатки или патология её центральной зоны.
Также монокулярное двоение возможно из-за неправильной центровки очков, разницы в рефракции между глазами, дополнительного отверстия в радужке (например, после антиглаукомной операции), халязиона, синдрома сухого глаза, вследствие некоторых поражений центральной нервной системы, психосоматическая диплопия.
Бинокулярное двоение всегда более тревожный симптом, поскольку может быть первым признаком серьёзной патологии, в том числе угрожающей жизни!
Бинокулярное двоение обычно является следствием рассогласованности в движениях глазных яблок, ограничения их подвижности из-за патологии глазодвигательных мышц, нарушения их иннервации или поражения центральной нервной системы.
Основные причины:
Миастения;
Декомпенсированное косоглазие;
Травма орбиты, лица и черепно-мозговая;
Гипертиреоз;
Недостаточность конвергенции ("сближения" глазных яблок при рассматривании объектов на близком расстоянии);
Поражение VI, III, IV пары черепных нервов вследствие диабета, АГ, объемного образования, рассеянного склероза, гигантоклеточного артериита и другие;
Инсульт, аневризма;
Объемные образования головного мозга;
Мигрень;
Повышенное внутричерепное давление;
Алкогольная интоксикация.
Побочный эффект некоторых лекарств.
Разобраться в причинах диплопии бывает очень непросто, а ее лечение напрямую зависит от правильной постановки диагноза.
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