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Людмила Панюшкина
Людмила Панюшкина
ОфтальмологВсе статьи автора

Двоение в глазах: полный список причин

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Приходилось ли вам испытывать двоение в глазах? В офтальмологии мы называем этот симптом диплопией.

Диплопия - это именно двойные контур/изображение одного предмета. Не путайте с искажением или нечётким фокусом.

Первое, что предстоит определить доктору, если вы обращаетесь к нему с жалобами на двоение, какой это вид диплопии: монокулярный или бинокулярный. Для этого используется простой тест с закрыванием одного глаза. Монокулярная диплопия сохраняется, когда непоражённый глаз закрыт. При бинокулярной диплопии закрытие любого глаза приводит к исчезновению жалоб.

Монокулярная диплопия обычно возникает вследствие внутриглазных проблем, приводящих к неправильному светорассеянию или "расщеплению" изображения:

  • Помутнение, смещение хрусталика или интраокулярной линзы;

  • Астигматизм, кератоконус, помутнения роговицы;

  • Отслойка сетчатки или патология её центральной зоны.

Также монокулярное двоение возможно из-за неправильной центровки очков, разницы в рефракции между глазами, дополнительного отверстия в радужке (например, после антиглаукомной операции), халязиона, синдрома сухого глаза, вследствие некоторых поражений центральной нервной системы, психосоматическая диплопия.

Бинокулярное двоение всегда более тревожный симптом, поскольку может быть первым признаком серьёзной патологии, в том числе угрожающей жизни!

Бинокулярное двоение обычно является следствием рассогласованности в движениях глазных яблок, ограничения их подвижности из-за патологии глазодвигательных мышц, нарушения их иннервации или поражения центральной нервной системы.

Основные причины:

  • Миастения;

  • Декомпенсированное косоглазие;

  • Травма орбиты, лица и черепно-мозговая;

  • Гипертиреоз;

  • Недостаточность конвергенции ("сближения" глазных яблок при рассматривании объектов на близком расстоянии);

  • Поражение VI, III, IV пары черепных нервов вследствие диабета, АГ, объемного образования, рассеянного склероза, гигантоклеточного артериита и другие;

  • Инсульт, аневризма;

  • Объемные образования головного мозга;

  • Мигрень;

  • Повышенное внутричерепное давление;

  • Алкогольная интоксикация.

  • Побочный эффект некоторых лекарств.

Разобраться в причинах диплопии бывает очень непросто, а ее лечение напрямую зависит от правильной постановки диагноза.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Людмила ПанюшкинаЛюдмила Панюшкина
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеСоветы врача болезнь
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