Пациенты с глаукомой вынуждены постоянно закапывать глазные капли для снижения внутриглазного давления. Но, оказывается, применение антиглаукомным препаратам нашлось и в других областях офтальмологии.

Средства для роста ресниц

Увеличение толщины, длины, количества ресниц, более интенсивное их окрашивание – побочные эффекты аналогов простагландинов (латанопрост, биматопрост, травопрост и др). Самые эффективные средства для лечения гипотрихоза (недостаточного роста/выпадения) ресниц относятся именно к этой группе. Еще в 2008 году FDA одобрило препарат Latisse (0,03% р-р биматопроста), и с тех пор его аналоги активно завоевывают косметический рынок.

Средства от красноты глаз

В конце прошлого года FDA одобрило 0,025% р-р бримонидина (Lumify) для лечения красных глаз. Пациенты с глаукомой будут удивлены: покраснение – частый побочный эффект при использовании альфагана (0,15% р-р бримонидина) или люксфена (0,2% р-р). Однако снижение концентрации действующего вещества в 6-8 раз позволило уменьшить частоту аллергических реакций, нивелировать гипотензивный эффект. В исследовании (около 600 человек) Lumify показал себя как эффективное средство для устранения красноты глаз. А за счёт его избирательного сосудосуживающего действия на мелкие вены конъюнктивы, у него отсутствует синдром отмены (усиление покраснения глаз после отмены препарата), присущий известным визину или окуметилу.

Тем не менее, я хочу напомнить, что покраснение глаза может объясняться самыми разными причинами. И убирая красноту, вы всего лишь маскируете симптом, но не лечите заболевание. Пусть такие "капли для белизны глаз" будут на случай "важное мероприятие, а я не выспался или засиделся за компьютером". Регулярное их использование нежелательно.

Лечение гемангиомы

Не удивляйтесь, если педиатр или дерматолог для лечения гемангиомы назначит вашему ребенку антиглаукомные капли. Аппликации 0,5% р-ра тимолола (в идеале в виде геля) – доступный, эффективный и безопасный метод лечения поверхностных гемангиом у младенцев, лишенный многих недостатков системной терапии.