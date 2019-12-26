Диабетическая ретинопатия: как выявить и как лечить

Диабетическая ретинопатия (ДР) – поражение сетчатки вследствие диабета.

Длительность диабета – один из основных факторов риска этого заболевания. 25-50% пациентов с диабетом будут иметь признаки ДР через 10 лет от начала заболевания и 60-95% – через 15 лет. Другим значимым фактором риска является плохой контроль уровня глюкозы в крови – гликированный гемоглобин более 7%. Другие факторы риска ДР: повышенное артериальное давление (АД) и холестерин (ЛПНП), беременность, сопутствующая диабетическая микроангиопатия (нефропатия, нейропатия), курение, возраст, ожирение.

Развитие ДР происходит вследствие повреждающего действия на сосуды сетчатки гипергликемии. На ранней стадии (непролиферативной ДР) нарушается проницаемость сосудистой стенки, происходит закупорка с развитием ишемии, что в итоге ведёт к развитию неоваскуляризации (росту неполноценных сосудов, которые легко кровоточат) в позднюю пролиферативную стадию ДР.

Диабетическая ретинопатия – одна из ведущих причин необратимой слепоты в мире. Большинство пациентов с ДР не предъявляют жалоб вплоть до развития поздней стадии болезни или ее осложнений:

отёк центральной зоны сетчатки (макулярный отёк) – снижение зрения, не поддающееся коррекции очками;

кровоизлияние в стекловидное тело (гемофтальм) – плавающие пятна перед глазами, туман, резкое снижение зрения при тотальном гемофтальме;

отслойка сетчатки – искры, молнии, симптом "шторки", закрывающей часть поля зрения, снижение зрения;

неоваскулярная глаукома – сужение поля зрения, снижение зрения при продвинутых стадиях, низкая эффективность применяемой ранее местной гипотензивной терапии.

Ориентироваться на отсутствие жалоб на зрение пациентам с диабетом очень опасно!

Запомните: обнаружить ДР на ранней стадии и предотвратить ее быстрое прогрессирование – возможно!

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Диабет вызывает изменения в сетчатке Иллюстрация

Важен регулярный офтальмологический скрининг пациентов с диабетом, включающий в себя ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ осмотр глазного дна с ШИРОКИМ зрачком и по возможности фотографирование глазного дна. Частота дальнейшего наблюдения определяется индивидуально для каждого пациента и зависит от выявленных изменений и скорости их прогрессирования. Лечение ДР направлено на улучшение/сохранение зрения, снижение скорости прогрессирования и снижение риска развития осложнений.

При легкой форме ДР (непролиферативная ДР, макулярный отек без нарушения остроты зрения) активное офтальмологическое вмешательство не требуется. Пациент должен регулярно наблюдаться для оценки динамики изменений на сетчатке. Важен надежный контроль основных факторов риска ДР:

гликированный гемоглобин ниже 7% (его снижение на 1% снижает риск развития ДР на 31% согласно исследованию UKPDS);

АД ниже 140/85 мм рт.ст.;

целевые значения холестерина в крови, особенно ЛПНП, устанавливаются индивидуально, учитывая сердечно-сосудистые риски;

регулярные физические нагрузки могут снизить проявления ДР.

При диабетической ретинопатии важен регулярный офтальмологический скрининг Иллюстрация

При продвинутых стадиях ДР может быть предложено следующее лечение:

Лазерная фотокоагуляция для снижения риска просачивания жидкости и кровоизлияний из новообразованных сосудов. Фокальный лазер – при макулярном отёке, панретинальный – при тяжелой непролиферативной и пролиферативной ДР. Очень важен для хорошего результата надёжный контроль гипергликемии. Анти-VEGF терапия – при макулярном отёке и пролиферативной ДР. Это интравитреальные инъекции препаратов, блокирующих рост новообразованных сосудов. Интравитреальные инъекции глюкокортикостероидов – при плохом ответе на анти-VEGF терапию с учетом возможных рисков (развития глаукомы и катаракты). Витрэктомия – операция по удалению части стекловидного тела с кровоизлиянием или рубцовой тканью.

Лечение на всех этапах может быть комбинированным. Обратите внимание, что "поддерживающая" сосудистая терапия в виде уколов под глаза, внутривенных инъекций и капельниц даже не упоминается в современных руководствах по лечению ДР.

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