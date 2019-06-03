Депрессия ухудшает зрение: ученые назвали риски для пожилых людей

Ученые из Мичиганского университета в Энн-Арборе, США, установили, что пожилые люди подвержены более высокому риску проблем со зрением, чем другие группы населения.
Кроме возможности четко видеть, повышается риск расстройств настроения - тревога, депрессия. Об этом сообщает издание Medscape.
Группа ученых, анализируя данные 7500 пожилых мужчин и женщин, обнаружила, что гораздо больше людей с нарушениями зрения жаловались на симптомы депрессии, чем люди без проблем со зрением: 31% против 13%. Подобные результаты были выявлены у людей с симптомами тревоги: 27% против 11%.
"Потеря зрения также связана со многими другими неблагоприятными последствиями для здоровья человека. Плохое зрение увеличивает не только риск расстройств настроения, но и снижения когнитивных способностей", - подытожил старший автор исследования доктор Джошуа Эрлих.
Ранее MedOboz писал, что найден эффективный способ снижения нагрузки на глаза, который поможет сохранить зрение.
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