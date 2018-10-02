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Юлия Прокопьева
Юлия Прокопьева
Офтальмолог Все статьи автора

Что нужно взять на прием к офтальмологу?

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Сегодняшний пост покажется для кого-то элементарным и очевидным, но большинство пациентов забывают об этом . Что же обязательно надо взять на приём к офтальмологу?

- Свои очки (даже если вы чаще носите контактные линзы, старые очки надо взять), лучше с рецептом на эти очки/мкл.

- Все старые выписки от офтальмологов, старые рецепты (это необходимо, чтобы можно было отследить динамику). Не пренебрегайте мелкими бумажками, различными назначениями, это все может пригодиться при сборе анамнеза.

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- На прием к офтальмологу лучше приезжать не за рулем, т.к. для полной и качественной диагностики, как правило, выполняется расширение зрачка, для более детального осмотра глазного дна. Широкий зрачок может доставлять дискомфорт и качество зрения будет плохим.

- Так же, особенно чувствительным пациентам в этом случае могут пригодиться солнцезащитные очки.

- Глазные капли, если вы в данный момент что-то капаете. Доктору очень важно знать какие капли, сколько раз в день и в какой глаз вы их капаете. Принесите сами капли или выпишите название на листочек, если не можете запомнить. Особенно это касается возрастных пациентов.

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Юлия ПрокопьеваЮлия Прокопьева
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Источник:Юлия Прокопьева
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