Миопия (близорукость) это вид аномалия рефракции, при котором фокусировка изображения происходит не на сетчатке глаза, а перед ней.
Такая фокусировка обусловлена несколькими причинами.
1. Наиболее распространённая: увеличенное в длину глазное яблоко (длинная ПЗО: передне-задняя ось глаза), вследствие чего изображение, как бы, не достигает сетчатки, то есть фокус не совпадает с сетчаткой.
2. Более редкий вариант: при нормальной ПЗО, оптическая система глаза (роговица и хрусталик) имеют более сильную преломляющую способность, то есть фокусировка лучей происходит сильнее, чем нужно и фокусировка лучей происходит перед сетчаткой.
3.Сочетание этих двух факторов. Близорукость проявляется низким зрением вдаль и , как правило, хорошим зрением вблизи. Для получения хорошего зрения вдаль, близоруким людям требуются "минусовые" очки/контактные линзы (т.е. очковые/контактные линзы будут иметь отрицательные значения диоптрий).
Выделяют 3 степени миопии:
- слабая (до -3,0 диоптрий),
- средняя (от-3,25 до 6,0 диоптрий)
- высокая (от -6,25 диоптрий и выше).
Миопия может быть врожденной и приобретённой. Как правило, она возникает в детском возрасте и прогрессирует по мере роста ребёнка, часто носит наследственный характер. Однако в настоящее время миопия впервые регистрируется и у взрослых. В группу риска входят студенты и люди, чьи профессии тесно связаны с работой на близком расстоянии, например, за компьютером.
Диагностика:
- жалобы пациента;
-исследование рефракции:у взрослых – авторефрактометрия, у детей - скиаскопия с широким зрачком!
- определение остроты зрения с коррекцией и без;
- измерение ПЗО.
Миопам особенно важно проводить осмотр глазного дна с широким зрачком, лучше, при помощи линзы Гольдмана, для исключения периферической дистрофии сетчатки.
Коррекция:
- очки или мягкие контактные линзы;
- ортокератологические линзы (ночные линзы);
- рефракционная хирургия на роговице (LASIK, SMILE);
-рефракционная замена хрусталика на "искусственный" (интраокулярную линзу (иол));
- факичные линзы (установка иол без замены "родного" хрусталика).
Лечение
Лечения близорукости, как такового, не существует. Цель любого вида лечения стабилизация уже имеющейся миопии и эффективно оно только у детей!
- Медикаментозное лечение (атропин в разведении);
- ортокератологические линзы;
- перифокальные очки;
Аппаратное лечение (амблиокор, магнитотерапия, лазерстимуляция зрения и др.) не имеет доказанной эффективности.
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