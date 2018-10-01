Миопия (близорукость) это вид аномалия рефракции, при котором фокусировка изображения происходит не на сетчатке глаза, а перед ней.

Такая фокусировка обусловлена несколькими причинами.

1. Наиболее распространённая: увеличенное в длину глазное яблоко (длинная ПЗО: передне-задняя ось глаза), вследствие чего изображение, как бы, не достигает сетчатки, то есть фокус не совпадает с сетчаткой.

2. Более редкий вариант: при нормальной ПЗО, оптическая система глаза (роговица и хрусталик) имеют более сильную преломляющую способность, то есть фокусировка лучей происходит сильнее, чем нужно и фокусировка лучей происходит перед сетчаткой.

3.Сочетание этих двух факторов. Близорукость проявляется низким зрением вдаль и , как правило, хорошим зрением вблизи. Для получения хорошего зрения вдаль, близоруким людям требуются "минусовые" очки/контактные линзы (т.е. очковые/контактные линзы будут иметь отрицательные значения диоптрий).

Выделяют 3 степени миопии:

- слабая (до -3,0 диоптрий),

- средняя (от-3,25 до 6,0 диоптрий)

- высокая (от -6,25 диоптрий и выше).

Миопия может быть врожденной и приобретённой. Как правило, она возникает в детском возрасте и прогрессирует по мере роста ребёнка, часто носит наследственный характер. Однако в настоящее время миопия впервые регистрируется и у взрослых. В группу риска входят студенты и люди, чьи профессии тесно связаны с работой на близком расстоянии, например, за компьютером.

Диагностика:

- жалобы пациента;

-исследование рефракции:у взрослых – авторефрактометрия, у детей - скиаскопия с широким зрачком!

- определение остроты зрения с коррекцией и без;

- измерение ПЗО.

Миопам особенно важно проводить осмотр глазного дна с широким зрачком, лучше, при помощи линзы Гольдмана, для исключения периферической дистрофии сетчатки.

Коррекция:

- очки или мягкие контактные линзы;

- ортокератологические линзы (ночные линзы);

- рефракционная хирургия на роговице (LASIK, SMILE);

-рефракционная замена хрусталика на "искусственный" (интраокулярную линзу (иол));

- факичные линзы (установка иол без замены "родного" хрусталика).

Лечение

Лечения близорукости, как такового, не существует. Цель любого вида лечения стабилизация уже имеющейся миопии и эффективно оно только у детей!

- Медикаментозное лечение (атропин в разведении);

- ортокератологические линзы;

- перифокальные очки;

Аппаратное лечение (амблиокор, магнитотерапия, лазерстимуляция зрения и др.) не имеет доказанной эффективности.

Читайте на OBOZREVATEL, о мушках перед глазами