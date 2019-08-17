"Афера ХХ столетия!" Офтальмолог развеял три живучих мифа о зрении

Нельзя восстановить зрение с помощью упражнений для глаз или очков с перфорацией, а гаджеты занимают далеко не первое место в причинах прогрессирования близорукости.

Три наиболее живучих мифа о зрении развеял врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Рыков в эфире ObozTV.

Миф №1. Близорукость можно вылечить упражнениями для глаз

"Это миф. Действительно, раньше была методика лечения: напряжение аккомодации по Дашевскому… Такой советский вариант лечения. Современные технологии позволяют получить полноценное, 100% зрение", – отметил Рыков.

Миф №2. Очки с перфорацией (дырочками) помогают восстановить зрение

"Не поверите, коммерсанты даже назвали эти очки с перфорацией "laser vision". Laser vision, которое не имеет никакого отношения к лазеру. Это чисто коммерческое название и это афера 20-го столетия", – возмутился профессор.

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Медик предложил сделать маленькую дырочку в кулаке и посмотреть сквозь нее на любой текст – человеку покажется, что он видит его четче. Но это оптический обман.

"Это физика, оптика. Такой временный эффект достигается за счет уменьшение кругов светорассеивания. Но это пагубно влияет на аккомодацию (способность глаза четко видеть на разном расстоянии. – Ред), т.е. на мышцу, которая работает в середине", – объяснил он.

Миф №3. Зрение больше всего портится от электронных гаджетов

По словам Рыкова, современные экраны практически не оказывают прямого негативного влияния на органы зрения – однако лишь при условии их правильного использования.

"Мы доказали, что главная причина прогрессирования близорукости – недоношенность ребенка. На втором месте – генетическая предрасположенность, если близорукость у родителей. На третьем – инфекционные заболевания, которые возникают в первые три года ребенка. А гаджеты – на 12-13 месте", – рассказал врач.

"Но главное – правильно их использовать, – подчеркнул он. – Например, первое знакомство ребенка с компьютером должно произойти во втором классе на 15 минут. Если бы мы использовали эти правила, у нас не было бы никаких проблем".

Мифы и заблуждения часто мешают вылечить глаза allure.com

OBOZREVATEL предлагает познакомиться с "золотой десяткой" самых глупых мифов о здоровье и узнать наконец правду.

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