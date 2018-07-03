6 табу для тех, кто носит контактные линзы

Большинство людей с плохим зрением отметили для себя удобство контактных линз. В отличие от очков, они не требуют постоянного ношения с собой салфеток для протирания стекол от пыли, не запотевают, позволяют не ограничивать себя в макияже (если речь о женщинах) и т.д.

Однако для тех, кто носит контактные линзы, есть ряд табу, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Иначе последствия могут быть минимум неприятными, а чаще всего – привести к воспалительным заболеваниям глаз.

MEDOBOZ подготовил для вас список самых главных запретов.

Новости 10 ошибок при использовании контактных линз

Не мыть руки

Если вы трогаете контактные линзы, не вымыв предварительно руки, вы рискуете занести на линзу инфекцию. Бактерии быстро размножаются и в результате инфекция попадает в глаза.

Потому руки нужно мыть всегда – перед тем, как надевать линзы, и перед тем, как снимать их.

Не менять раствор для линз

Среди носящих контактные линзы есть те, кто не считает нужным регулярно менять раствор для хранения и очистки контактных линз – так, мол, экономнее.

Однако это также чревато заражением глаз, поскольку в растворах микробы размножаются быстро, и, попадая в глаза, беспрепятственно приводят к началу воспалительных процессов.

Носить линзы дни напролет

Контактные линзы - это удобно, но и ходить в них по 12 часов подряд тоже нельзя.

Линзы, даже самые "дышащие", нарушают доступ кислорода к глазным яблокам. Это в свою очередь приводит к их воспалению и абразии роговицы.

Так что давайте глазам отдых, периодически заменяя линзы очками, например, во время работы с компьютером или вождения.

Спать в линзах

Нельзя спать в линзах ни днем (даже пол часика), ни ночью (положенных 7-8 часов). Дело в том, что при закрытых глазах слезная жидкость, увлажняющая глаза, не выделяется в необходимом объеме, а значит линзы не увлажняются и вызывают раздражение глаз.

Первое, что вы отметите после сна в линзах – туманное зрение, ощущение песка в глазах, а также сложности со снятием линз. Также это может привести к стремительному развитию воспалительных состояний.

Не смывать макияж на ночь

Каждая женщина в своей жизни хотя бы раз шла спать, не смыв предварительно макияж. Некоторые женщины часто "грешат" такой оплошностью.

Однако при ношении контактных линз это вовсе не допустимо. Ведь пока вы спите, косметика растекается и может попасть в глаза, раздражая их и вызывая воспаление. А затем, когда вы надеваете линзы, такие частички, например, карандаша или туши, пачкают и портят линзы.

Купаться с линзах

Душ, бассейн или водоем – не важно. В контактных линзах нельзя мочить глаза простой водой (можно лишь увлажнять специальным раствором или каплям). Поскольку вместе с водой в глаза и на линзы может попасть инфекция, которая беспрепятственно приведет к развитию острых воспалительных реакций.

Поэтому перед водными процедурами либо снимайте линзы, либо надевайте специальные очки для ныряния.

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