Контактные линзы сейчас не редкость. Их носят не только для улучшения качества зрения, но и с целью коррекции внешности.

Ниже список основных ошибок при использовании контактных линз.

1. Самостоятельный подбор. Не удивляйтесь потом, что, купив линзы, как у друга ("со стандартными" параметрами), вы не сможете ими пользоваться!

2. Использование линз дольше положенного срока. Однодневные линзы нельзя использовать на следующий день. Срок ношения линз плановой замены отсчитывается от момента вскрытия блистера. И не важно, сколько раз за это время вы их надевали на глаза!

3. Сон в контактных линзах. Даже если производитель заявляет, что его линзы можно носить, не снимая, не верьте! Для собственной же безопасности снимайте линзы перед сном.

4. Не моете руки перед манипуляциями с линзами.

5. Не вытираете руки насухо перед манипуляциями с линзами.

6. Принимаете душ, плаваете в бассейне или природных водоёмах в линзах.

7. Промываете линзы или контейнер в воде.

5, 6 и 7 пункты предупреждают вас о необходимости избегать любого контакта линзы или контейнера с водой! Это сильно повышает шансы заполучить тяжёлый акантамебный кератит.

8. Неправильное обращение с раствором для линз: использование неподходящего раствора или использование его сверх срока годности; пренебрежение ферментной очисткой (для линз ежеквартальной замены). Возможные последствия: дискомфорт при ношении контактных линз, снижение качества зрения, воспалительные заболевания глаз.

9. Использование контактных линз при покраснении, боли, выделениях из глаз. На этот случай необходимо иметь очки, даже если обычно вы ими не пользуетесь! И, конечно, скорее обратиться к офтальмологу.

10. Отсутствие регулярного наблюдения у врача. Даже если у вас нет жалоб, старайтесь посещать офтальмолога каждые 1-2 года. Некоторые осложнения контактной коррекции могут первое время не проявляться клинически. А значит узнать о проблеме и вовремя принять необходимые меры вы сможете только на очном приёме у офтальмолога.

Узнали себя в одном из пунктов?

Обязательно исправляйтесь, чтобы ношение линз не обернулось серьёзными проблемами.