"Оперирует как мясник": известный врач разгромил скандального зама Супрун

Директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров прокомментировал появившееся в сети видео, на котором замминистра здравоохранения, таракальный хирург Александр Линчевский, оскандалившийся заявлением про онкобольных, проводит операцию на открытом сердце с нарушением септических норм.

По его словам, хирургические правила в данном случае были нарушены на 100%, и он уверен, что на видео, безусловно, запечатлен чиновник, пишут "Вести".

“Я уверен, там четко видно его лицо и голос тоже его. Мне рассказывали студенты на кафедре, что он это видео сам показывает, чтобы продемонстрировать свой героизм. Нечем больше хвастаться, кроме того, что он, извините, как мясник себя ведет. Не знаю, где и когда это снято, что это был за случай, какая операция, но это ненормально", – заявил Тодуров.

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Он обратил внимание на то, что Линчевский оперирует не сняв с руки увесистые часы.

"Когда человек носит часы, на них собирается огромное количество микроогранизмов, там может быть все что угодно – и инфекция, и яйца глист… Такие нарушения могут елементарно привести к попаданию в организм микроорганизмов, которые спровоцируют сепсис. И если остановка кровотечения спасет ему жизнь, то от сепсиса он может погибнуть”, – объясняет кардиохирург.

Еще одним критическим нарушением санитарных норм Тодуров считает то, что Линчевский проводил манипуляции внутри открытой грудной клетки пациента буквально голыми руками – ведь от рукава до перчатки хирурга около 15 см руки не были защищены стерильной тканью хирургического костюма.

“Если бы это видео появилось где-то на Западе, у человека бы просто отобрали лицензию. Но я это обсуждать не хочу. Вы меня спрашиваете, насколько были нарушены хирургические правила - они были нарушены на 100%", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут". Позже чиновник извинился за то, что скандал обидел близких тяжелобольных людей и их самих, однако уточнил, что его слова о нецелесообразности лечения якобы были вырваны из контекста.

7 июня дисциплинарная комиссия поручила экспертным учреждениям выяснить, содержат ли высказывания Линчевского признаки оскорбления и унижения достоинства.