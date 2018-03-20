Операции по интернету: в Украине появятся новые медуслуги

В Украине с запуском 4G-связи станут распространенными случаи консультаций с врачами непосредственно в режиме онлайн, вплоть до проведения операций.

Об этом пишет "Сегодня".

Отмечается, что такие услуги онлайн для медиков – не только бесценный опыт, но и экономия времени и средств.

Чтобы оперировать с наибольшей точностью, необходим бесперебойный и быстрый интернет, говорят врачи. А в случае с операциями для новорожденных на счету – каждая минута.

В таких случаях советуются со специалистами из Америки, Канады, Германии и других стран, где интернет-медицина – давно уже норма.

"Иногда, когда ситуация не является стандартной, возникает потребность в консультации с более опытными специалистами, которые на данный момент отсутствуют..." - говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Сергей Чернышук.

"Четвертое поколение связи, или 4G-интернет – не только быстрые, но и качественные мобильные интернет-услуги. А еще – дистанционное обучение и видеосвязь, а также быстрая передача больших файлов. Все эти преимущества украинцы смогут ощутить уже в начале апреля в больших городах, и со средины лета – по всей территории страны", - сказано в материале.

Как сообщал "Обозреватель", запуск 4G в Украине повысит качество мобильного интернета, но не улучшит его покрытие. Журналисты выяснили, насколько отличается 3G/4G-покрытие Украины и стран ЕС.