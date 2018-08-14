Опасный сорняк атаковал аллергиков в Украине: как спастись

С каждый годом чувствительных к сезонным аллергенам людей становится все больше. Экологи призывают владельцев земли, где цветут опасные сорняки, быстрее их уничтожить.

Одним из самых больших раздражителей является амброзия. Именно ее пыльца во время цветения вызывает аллергию, передают "Факты".

Медики советуют держаться подальше от злостного аллергена.

После того, как пришли с улицы, необходимо смыть пыль с тела и волос. Также рекомендуется не употреблять продуктов, которые могут вызвать аллергию, и укреплять иммунитет, чтобы организм мог бороться с заболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине высохло 400 тысяч гектаров лесов из-за нашествия вредных жуков короедов.