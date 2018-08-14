МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

Опасный сорняк атаковал аллергиков в Украине: как спастись

6.5тЧитать новость на украинском

С каждый годом чувствительных к сезонным аллергенам людей становится все больше. Экологи призывают владельцев земли, где цветут опасные сорняки, быстрее их уничтожить.

Одним из самых больших раздражителей является амброзия. Именно ее пыльца во время цветения вызывает аллергию, передают "Факты".

Медики советуют держаться подальше от злостного аллергена.

Новости
Главные продукты-провокаторы аллергии

После того, как пришли с улицы, необходимо смыть пыль с тела и волос. Также рекомендуется не употреблять продуктов, которые могут вызвать аллергию, и укреплять иммунитет, чтобы организм мог бороться с заболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине высохло 400 тысяч гектаров лесов из-за нашествия вредных жуков короедов.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины