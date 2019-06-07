Вреднее в 4 раза! Ученые назвали неожиданную опасность популярного напитка

Свежевыжатые соки могут сильно повысить уровень сахара в крови, поэтому полезнее просто есть фрукты.

Об этом в Instagram рассказала диетолог Светлана Фус, объяснив, что такая опасность соков связана с количеством фруктов.

"Например, вы съели один апельсин. А когда вы пьете фреш, то съедаете сразу четыре апельсина. Соответственно, уровень глюкозы в четыре раза больше", – сообщила она.

Сок Pexels

Также диетолог отметила, что можно употреблять смузи, но не в больших количествах. Предпочтительнее все же есть необработанные ягоды, овощи и фрукты.

Смузи Pexels

Как писал OBOZREVATEL, диетологи советуют внимательнее относится к покупкам в магазинах. Чтобы уменьшить количество сахара и соли в своем рационе для укрепления здоровья, нужно внимательнее проверять ингредиенты, указанные на упаковке, и пробовать новые вкусы.

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