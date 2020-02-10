Опаснее алкоголя: назван главный продукт, вызывающий рак

Избыточное потребление красного мяса, которое прошло химическую обработку, может привести к развитию рака, в частности поджелудочной железы.

В этом убежден онколог Андрей Пылев. О том, каких еще продуктов стоит избегать, чтобы не спровоцировать болезнь, он рассказал "Звезде".

Так, по словам специалиста, рекомендуется меньше употреблять очень горячей еды.

Чрезмерное потребление красного мяса может привести к развитию рака поджелудочной железы

В отличие от других врачей-онкологов, Пылев считает, что алкоголь лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний.

При этом, убежден он, такие продукты, как шоколад и кофе – могут повысить риск возникновения других патологических состояний. Правда, они не приводят к развитию рака.

"Из доказанных факторов – это избыточное потребление химически обработанного красного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе. Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не о спиртном в целом", – подчеркнул Пылев.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые назвали продукты, которые помогают бороться со старением и служат профилактикой онкологических заболеваний.

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