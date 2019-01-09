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/Новости здоровья

Опасная инфекция косит украинцев: счет пошел на тысячи

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С 28 декабря 2018-го по 3 января 2019 года корью в Украине заболели уже 2305 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Так, корью в Украине заболели с начала года 966 взрослых и 1339 детей. От осложнений недавно умер ребенок.

Отмечается, что остановить распространение болезни возможно только с помощью вакцинации.

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Корь в Украине

Корь в Украине

"2000"

При этом чиновники акцентируют внимание на том, что в Украине сейчас есть 809 073 дозы вакцин против кори, паротита и краснухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, мальчик из Бердичева возрастом 2,8 года умер в Житомирской областной детской больнице 1 января в результате осложнений кори.

Читайте все новости по теме "Вспышка кори" на OBOZREVATEL.

Тема
Вспышка кори
Место
Украина
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