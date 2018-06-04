"Каждый день - бесценный!" Онкобольные Украины сделали трогательное заявление

Для онкобольных Украины каждый день жизни бесценный.

Об этом OBOZREVATEL заявила руководитель общественной организации "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.

"У нас есть люди с четвертой степенью рака, которые живут уже несколько лет и умирать не собираются. У нас есть девочка с пересаженным костным мозгом, она живет пять лет и тоже умирать не собирается. Каждый день жизни этих людей бесценный. У государства хватает денег на проведение Чемпионата по футболу, "Евровидения", а на лечение онкобольных денег никогда не хватает. На препараты для взрослых онкобольных выделяется мизер. Больные люди вынуждены покупать лекарства по цене в два раза выше, чем в государстве-агрессоре, да еще доплачивать 7% налога", - отметила Резниченко.

По ее словам, люди собирают деньги с мизерных пенсий, чтобы спасти кого-то. "Но это задача государства – искать возможности, чтобы обеспечить всем необходимым тяжело больных людей", - говорит Резниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL соцсети возмутило высказывание заместителя и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун Александра Линчевского о том, что тратить деньги на лечение онкобольных нецелесообразно, поскольку "все равно они умрут".