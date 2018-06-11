"Они все умрут!" Супрун публично пояснила заявление своего зама об онкобольных

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ее скандальный заместитель Александр Линчевский продвигал от лица команды программу для лечения украинцев за рубежом.

Так она пояснила его слова о том, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, так как "они все равно умрут". Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"При рассмотрении дела об этичности высказываний заместителя министра Александра Линчевского я несколько раз прослушала аудиозапись диалога в Счетной палате. На мой взгляд, одного раза достаточно, чтобы услышать фактически сказанное и сделать выводы относительно ценностей, которые отстаивает наша команда", – написала Супрун.

По ее словам, Линчевский боролся за программу лечения украинцев за рубежом.

"Александр Линчевский от имени команды Минздрава Украины боролся за программу лечения украинцев за рубежом, отстаивал необходимость лечения всех, даже тяжелобольных пациентов. Мы как общество не вправе позволять отвлекать себя от действительно важных вещей. 42 миллиона украинский требуют изменений в больницах, а не фейков в телевизоре", – добавила она.

Супрун отметила, что команда Минздрава надеется на поддержку тех, кто считает, что Украина не может позволить себе стать страной фейков.

"Министерство здравоохранения не остановится во внедрении изменений, расширяющих доступ к качественному лечению для всех украинцев. В ближайшее время мы открываем два новых крупных направления в реформе системы здравоохранения. Ждите новости", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня появилось скандальное заявление Линчевского о затратах на онкобольных, что вызвало громкий скандал.

После скандального высказывания председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев призвал Кабмин уволить его.

Сам Линчевский заявил, что распространенные СМИ фрагменты заседания "не отражают ни ход дискуссии, ни позицию Минздрава". Он также выразил сожаление по поводу того, что его "вырванные из контекста слова" оскорбили пациентов и их семьи.

В свою очередь Минздрав призвал "не спекулировать на этой теме СМИ, политиков и других граждан Украины и предотвратить дальнейшие манипуляции". 6 июня Счетная палата обнародовала аудиозапись доклада заместителя и.о. главы Минздрава Украины.

7 июня стало известно о действиях дисциплинарной комиссии в расследовании данного случая.