"Они все равно умрут!" Зам Супрун разозлил украинцев заявлением о лечении рака

Заместитель и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александр Линчевский вызвал гнев пользователей сети своим заявлением о том, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

Пользователи напомнили чиновнику, что буквально каждый находится в зоне риска. "Бумеранг запущен", - пишут они.

В частности, журналистка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что знала, что Линчевский вскоре "проявит себя во всей красе".

"Это не умаляет факты коррупции, которые есть при раздаче денег на такое лечение. Но сам подход МОЗа... В общем, главное, мочите манту и сидите на холодном. И берегите себя от Линчевского", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что обыкновенная сода может существенно повысить эффективность химиотерапии при борьбе с онкозаболеваниями.