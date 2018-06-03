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"Они все равно умрут!" Зам Супрун разозлил украинцев заявлением о лечении рака

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Заместитель и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александр Линчевский вызвал гнев пользователей сети своим заявлением о том, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

Пользователи напомнили чиновнику, что буквально каждый находится в зоне риска. "Бумеранг запущен", - пишут они.

В частности, журналистка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что знала, что Линчевский вскоре "проявит себя во всей красе".

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"Это не умаляет факты коррупции, которые есть при раздаче денег на такое лечение. Но сам подход МОЗа... В общем, главное, мочите манту и сидите на холодном. И берегите себя от Линчевского", - написала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что обыкновенная сода может существенно повысить эффективность химиотерапии при борьбе с онкозаболеваниями.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объект
Министерство здравоохранения
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убрать етого негодяя совместно с супрун.
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