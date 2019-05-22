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/Онкология

Звезде X-Фактор поставили страшный диагноз

7.1тЧитать материал на украинском

У 35-летней британской певицы и звезды Х-Фактора Трейси Линн Джеффорд (Tracyleanne Jefford) диагностировали онкологическое заболевание, в связи с чем она теперь готовится к операции.

Об этом пишет британский популярный таблоид Mirror.

Отмечается, что пару недель назад у женщины нашли базальноклеточный, самый распространенный тип рака кожи, из-за чего теперь она нуждается в операции по удалению части носа и восстановлении его.

Звезде X-Фактор поставили страшный диагноз

Хирургическое вмешательство необходимо уже в ближайшие несколько недель, утверждает источник издания, близкий к Трейси.

Читайте на MedOboz про рак кожи, его симптомы, диагностику и профилактику.

Стоит заметить, что базальноклеточный рак еще называют "язвой грызунов", поскольку он не распространяется по телу и практически в каждом случае его можно вылечить.

Однако, если пустить болезнь на самотек, она может сильно обезобразить человека, особенно на лице.

Звезде X-Фактор поставили страшный диагноз

Трейси Линн Джеффорд родилась в 1983 году в Санбери-на-Темзе, в 2006 году она пробовала попасть на Х-Фактор, но не прошла прослушивания, после чего вернулась похудевшей и похорошевшей после развода в 2017 году и отличилась.

Звезде X-Фактор поставили страшный диагноз

Как писал MedOboz, несколько месяцев назад рак нашли у известной украинской ведущей и журналистки Янины Соколовой.

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