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/ Блоги - Онкология

Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая
Министр здравоохранения Украины Все статьи автора

"Плакали ваши денежки": внеплановая проверка в Институте рака

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За последний месяц в медиа было много сообщений о коррупции и злоупотреблении сотрудниками своими обязанностями в Национальном институте рака (НИР).

Уже подписан приказ о проведении внепланового аудита в НИР. В минувшую субботу была встреча с журналисткой Янина Соколова, которая одной из первых сообщила о конфликте в институте. Спасибо за откровенность и много дополнительной информации, понадобится при аудите. К сожалению, она почувствовала лечения в институте на себе.

Далее я получила сообщение от СБУ и докладную от МВД. И, как большинство украинцев увидела "кино". Ужасное и унизительное для всей медицинской общественности. Поэтому... команда министерства безотлагательно начинает аудит института рака.

Мы на постоянном контакте с правоохранительными органами.

Жду до 8 октября подробный отчет и лично буду контролировать работу аудиторов. Жду от них и правоохранителей результатов объективного расследования.

Со стороны Минздрава, в случае выявления и подтверждения злоупотреблений, на жесткие управленческие решения долго ждать не придется.

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Автор
Зоряна Скалецкая Зоряна Скалецкая
Тема
Здоровье
Место
Украина Киев
Теги
Национальный институт рака Министерство здравоохранения
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