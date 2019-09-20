За последний месяц в медиа было много сообщений о коррупции и злоупотреблении сотрудниками своими обязанностями в Национальном институте рака (НИР).
Уже подписан приказ о проведении внепланового аудита в НИР. В минувшую субботу была встреча с журналисткой Янина Соколова, которая одной из первых сообщила о конфликте в институте. Спасибо за откровенность и много дополнительной информации, понадобится при аудите. К сожалению, она почувствовала лечения в институте на себе.
Далее я получила сообщение от СБУ и докладную от МВД. И, как большинство украинцев увидела "кино". Ужасное и унизительное для всей медицинской общественности. Поэтому... команда министерства безотлагательно начинает аудит института рака.
Мы на постоянном контакте с правоохранительными органами.
Жду до 8 октября подробный отчет и лично буду контролировать работу аудиторов. Жду от них и правоохранителей результатов объективного расследования.
Со стороны Минздрава, в случае выявления и подтверждения злоупотреблений, на жесткие управленческие решения долго ждать не придется.
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