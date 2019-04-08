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/Онкология

Жизнь после рака: что делать выжившим и тем, кто обеспечивает уход

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"Выжившие после онкологического заболевания пациенты нуждаются в большей поддержке и уходе, учитывая их индивидуальные потребности", - говорят исследователи из Американского онкологического общества (ACS). ACS обращается к профессиональным ассоциациям здравоохранения, группам защиты интересов и национальным лидерам с призывом работать вместе для реализации этих улучшений.

Современные методы обследования, ранняя диагностика и новые способы лечения дают возможность большему числу онкологических больных прожить дольше после того, как они узнают, что у них рак. Вице-президент по вопросам выживания в АCS Кэтрин М. Альфано (доктор наук) заявила о необходимости в предоставлении скоординированной, комплексной и персонализированной помощи как выжившим от рака, так и лицам, обеспечивающим уход.

Жизнь после рака: что делать выжившим и тем, кто обеспечивает уход

Было названо 3 основных способа улучшения ухода за выжившими от рака и их попечителями:

• Регулярно оценивать потребности как выживших, так и лиц, осуществляющих уход, и их способность функционировать и в полной мере участвовать в своей жизни и работе;

• Поощрять индивидуальный уход и поддержку, которая начинается во время диагностики как для выживших, так и для лиц, обеспечивающих уход (например, в общественных местах или дома);

• Отдавать предпочтение новым способам оказания помощи и отойти от помощи, которая не помогает (ненужные анализы или слишком много повторных посещений).

Эти рекомендации дают представление о национальном плане борьбы с раком в США, также они опубликованы в CA: A Cancer Journal for Clinicians.

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