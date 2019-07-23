"Троянский конь": ученые разработали революционный подход в лечении рака

Ученые создали препарат, который обманывает и убивает раковые клетки.

Новый подход разработан в Северо-Западном университете (США). Он предполагает связывание химиотерапевтических препаратов с жиром, который опухоли используют в качестве топлива для роста, сообщает Daily Mail.

Исследователи назвали данный способ "Троянский конь": созданный ими липид прикрепляется к лекарству и уже этот комплекс "прячется" внутри альбумина – белка крови, который переносит молекулы жира по всему организму.

В таком "замаскированном" виде противоопухолевые вещества попадают в злокачественные клетки, активизируются и уничтожают их.

В исследовании использовался химиопрепарат паклитаксел. Новый метод доставки лекарства позволил полностью избавиться от рака костей, поджелудочной железы и толстой кишки у мышей.

Жирные кислоты и белок "маскируют" лекарство Скриншот Daily Mail

Ранее MedOboz писал, что ученые использовали лазеры для ранней диагностики меланомы и оценки возможного рецидива заболевания.

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