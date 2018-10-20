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/Блоги - Онкология

Любовь Красновская
Любовь Красновская
ЖурналистВсе статьи автора

Жінки, настав час це зробити вперше

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Камінг-аут №4, або Полюбіть себе...

Цей особливий, ні на що не схожий запах осені... Дякуючи тривалому "бабиному літу", я сьогодні відчула його вперше... Усе - впереміш: шарудіння сухого листя, сумне каркання ворони, яблука, що гниють на покинутому подвірї і... хризантеми...

Мій тато ненавидів хризантеми. Квіти прощання, суму, тлену... Квіти - нагадування про те, що життя і буяння - скороминуще.. Напевно, мені це передалося від нього. Я - теж не люблю хризантем. І не розумію японців, які їх обожнюють...

Втім, писати я хотіла зовсім про інше. Сьогодні, 20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Ця недуга – найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. У чому причина? У стресах, жирній та калорійній їжі, травмах тощо... АЛЕ - такої масштабної біди не було б, якби не наднизький рівень ранньої діагности раку грудей в Україні. Ось тому ми маємо дуже сумну статистику:

— щороку на рак грудей хворіють 16 тисяч українок,

— кожні 30 хвилин лікарі виявляють новий випадок раку молочної залози;

— кожну годину від цієї хвороби помирає одна жінка;

— щорічно онкологія грудей забирає життя майже 7,5 тисяч українських жінок.

Якось так сталося, що я за останній час зробила багато такого, до чого можна застосувати слово "вперше". Один із таких вчинків - грунтовне обстеження грудей. Ні, до лікарів я і раніше ходила, але - "хаотично", за потреби... Лише тепер зрозуміла: робота - роботою, родина - родиною, але без поваги, любові до себе ти можеш раптом втратити все!

P. S. На щастя, лікарі цього разу жодних патологій у мене в грудях не виявили. Але я дала собі слово, що буду проходити таке обстеження щороку... Можливо, мій приклад підштовхне ще когось? Маю таке сподівання... Бо читати деякі дописи Лілії Левенець іноді буває нестерпно боляче...

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Автор
Любовь Красновская Любовь Красновская
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Любові Красновської
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ах, мадам, сколько воспоминаний пробудили? Сколько "залоз" вспомнилось... Пубертатный период на Украине проходил... Мы с Вами не встречались, мадам? :-)
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