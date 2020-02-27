Женское онко: как обнаружить рак на ранних стадиях?

Банальное пожелание здоровья в день рождения, осознание его ценности приходит нам явно не в 18. Между тем, медики говорят об "омоложении" многих серьезных заболеваний, которые в наше время диагностируются у женщин "едва за 30". К сожалению, это касается и онкологии.

Еще десять лет назад случаи заболевания раком груди у молодых девушек были редкостью. А по последним данным Центра Общественного Здоровья: 20% болеющих онкологией молочной железы — женщины в возрасте от 25 до 35 лет.

В зоне риска по раку груди и женских половых органов все: и молодые девушки, и женщин в возрасте; и кормящие мамы, и child free; и те, кто ведет здоровый образ жизни, и девушки с вредными привычками. Такова реальность: каждые 45 минут в Украине диагностируют онкологию молочной железы.

Сагинадзе Нино Баталбовна, онкогинеколог высшей категории "Клиники Медиком", не использует в своей практике популярные тесты на онкомаркеры – когда лабораторным методом "по капле крови" предлагают определить наличие в организме раковых клеток и даже место расположения опухоли. Доктор считает, что онкомаркеры являются полезным инструментом для контроля эффективности лечения рака, но для скрининга рака, из—за низкой специфичности и чувствительности, они не используются, и настаивает на целесообразности регулярных профилактических осмотров.

Ранняя диагностика рака – критически важный фактор в успешном лечении. Какие анализы сделать для обнаружения онкологии женских органов на ранних стадиях? С этим вопросом редакция обратилась к экспертам Клиники Медиком.

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Прием у гинеколога в клинике сопровождается двумя обязательными исследованиями для ранней диагностики рака (скринингами): ПАП тест, ВПЧ скрининг.

В Украине скрининг выполняется с 21 до 65 лет, а в странах Европы с 25 лет.

Сагинадзе Нино Баталбовна Медиком

ПАП тест - это цитологическое исследование которое применяется для диагностики заболеваний шейки матки.

Для получения ПАП теста клетки берут со всей поверхности шейки матки и из шеечного канала. Так как наиболее частый участок развития рака — это место перехода плоского эпителия шейки в цилиндрический эпителий цервикального канала, материал обязательно берется из этой зоны.

Кроме того, мазок позволяет исследовать слизистую на наличие в ней очагов патологической микрофлоры, воспалений, инфекций. При этом врач не всегда может поставить окончательный диагноз по результатам цитологии, могут потребоваться дополнительные обследования.

Рекомендовано проводить ПАП тест - один раз в год.

ВПЧ тест – позволяет выявитьвирус папилломы человека (HPV — Human Papillomavirus). Это семейство вирусов включает в себя около 100 видов. При заражении возбудитель попадает в эпителиальные клетки, нарушая процесс деления, чем активирует развитие различных заболеваний. Преимущественно, вирус поражает органы мочеполовой системы, аноректальную область. Рекомендовано проводить ВПЧ скрининг один раз в 5 лет.

Нино Баталбовна утверждает:

"Наиболее эффективным методом профилактики ВПЧ является проведение вакцинации всем пациентам клиники Медиком в возрасте от 9 до 45 лет (включая девочек и мальчиков). Вакцинация в более старшем возрасте дает меньшую эффективность, при этом обеспечивает надежную защиту от заражения новыми типами вируса.

По данным NCI (Институт раковых заболеваний США), введение вакцины обеспечивает 98% защиты от развития злокачественных клеток цервикального канала и шейки матки".

В "Клинике Медиком" проводят вакцинацию от ВПЧ препаратом "Церварикс" (Бельгия).

Посетить маммолога

Раком молочной железы болеют женщины с семейной историей или без неё. Вероятность заболеть этим заболеванием у любой женщины достаточно высокая - 1:8. Нужно относиться к ранней диагностике особенно внимательно, если есть близкие родственницы, которые заболели до 40 лет. В таком случае назначаются дополнительные анализы и составляется индивидуальный план скрининга.

Для профилактического и диагностического осмотров молочных желез в клинике используется несколько видов обследования: осмотр врача-маммолога (или хирурга); маммография; УЗИ молочных желез.

Медиком

Женщинам в возрасте до 40-42 лет необходимо посетить маммолога для внешнего осмотра и сделать УЗИ молочных желез, что бы определить состояние тканей, наличие новообразований и кист.

Женщинам старше 42 лет необходимо пройти осмотр врача-маммолога, а также сделать маммограму - рентгенологическое исследование молочных желез. Она позволит обнаружить мельчайшие опухоли и уплотнения, которые могут не прощупываться. А по результату – предпринять необходимые лечебные меры на ранних стадиях, не доводя ситуацию до хирургического вмешательства.

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Ежегодные профилактические осмотры – это забота о себе и своем здоровье. Дарите себе подарки, сохраняйте свое женское здоровье. Это ваш главный ресурс, а остальное – только личный выбор и желание!

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