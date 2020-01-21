"Женский" рак: известный врач рассказала, кому он грозит

Ситуация с онкологическими заболеваниями в Украине плачевная. Количество пациентов растет ежегодно без тенденции к снижению заболеваемости.

"Женский" рак в печальной статистике не исключение. Рак яичников, рак эндометрия, шейки матки и т.д. – количество женщин с таким диагнозом постоянно увеличивается, при чем причиной развития болезни не всегда являются "испорченные" гены.

"Это самые распространенные локализации рака у женщин. И у каждого из них есть свои факторы риска развития, – рассказала MedOboz доктор медицинских наук, онкогинеколог Екатерина Харченко. – Так, "виновником" рака шейки матки однозначно является вирус папилломы человека".

Риски развития онкологии повышают бесконтрольный прием гормонов и ранняя половая жизнь Политикус

По словам эксперта, влияние вируса на развитие этого заболевания уже доказано. Часто он попадает в организм еще молодой девушки при незащищенном половом контакте (если партнер является его носителем). То есть, в группу риска попадают женщины, рано начавшие половую жизнь, игнорирующие барьерные методы контрацепции и имеющие большое количество половых партнеров. Увеличивают риски развития онкологии также воспалительные процессы в шейке матки – на них "ложится" вирус папилломы человека, и развитие дисплазии и рака происходит быстрее.

"Если говорить о раке эндометрия, то тут огромным фактором риска являются мощные гормональные нарушения, которые приводят к гиперплазии эндометрия, после чего развивается рак", – отметила доктор.

Также, по ее словам, спровоцировать развитие злокачественных процессов может большое количество абортов, особенно в молодом возрасте: возникают травмы и рубцы, которые в будущем преобразуются в злокачественные новообразования.

Наиболее размыты причины возникновения рака яичников – самой "коварной" и агрессивной формы рака, плохо поддающейся лечению.

"Рак яичника всегда больше наследственный фактор, но при его развитии особенно играют серьезную роль эндокринные нарушения и длительный прием гормональных препаратов, бесплодие и стимуляции родовой деятельности", – добавила эксперт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему мужчины чаще женщин болеют раком.

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