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/ Онкология

Женщина случайно обнаружила рак, развлекаясь на аттракционе

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Бел Джилл из Британии совершенно случайно узнала о том, что у нее рак груди. Произошло это после посещения туристического аттракциона.

Женщина посетила музей Camera Obscura and World of Illusions, передает "ВВС Украина". Там она прошла мимо тепловизионной камеры (туристического аттракциона).

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Там она заметила, что один из участков ее груди окрашен в другой цвет. После она обратилась к врачу, и тот диагностировал женщине рак груди на начальной стадии. Найти рак помог прилив крови к опухоли, что зафиксировал тепловизор.

"Мы вошли, начали махать руками и смотрели на изображения, которые выходили. Я заметила какую-то пятно в районе груди. Мы подумали, что это как-то странно, посмотрели на всех других людей – ни у кого такого не было. Я сфотографировалась, и мы пошли дальше наслаждаться музеем", – рассказала женщина.

Лишь через несколько дней, уже вернувшись домой, госпожа Джилл просматривала фотографии из поездки и увидела тот самый снимок.

Из интернета она узнала, что может быть причиной необычного свечения на снимке. Джилл уже удалили молочную железу, в химиотерапии она не нуждается.

Женщина случайно нашла рак груди

Женщина случайно нашла рак груди

BAL GILL

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые сделали прорыв в борьбе с онкологией. Они обнаружили средство, убивающие рак изнутри.

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Место
Великобритания
Теги
как лечить рак рак
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