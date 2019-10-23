Женщина случайно обнаружила рак, развлекаясь на аттракционе

Бел Джилл из Британии совершенно случайно узнала о том, что у нее рак груди. Произошло это после посещения туристического аттракциона.

Женщина посетила музей Camera Obscura and World of Illusions, передает "ВВС Украина". Там она прошла мимо тепловизионной камеры (туристического аттракциона).

Там она заметила, что один из участков ее груди окрашен в другой цвет. После она обратилась к врачу, и тот диагностировал женщине рак груди на начальной стадии. Найти рак помог прилив крови к опухоли, что зафиксировал тепловизор.

"Мы вошли, начали махать руками и смотрели на изображения, которые выходили. Я заметила какую-то пятно в районе груди. Мы подумали, что это как-то странно, посмотрели на всех других людей – ни у кого такого не было. Я сфотографировалась, и мы пошли дальше наслаждаться музеем", – рассказала женщина.

Лишь через несколько дней, уже вернувшись домой, госпожа Джилл просматривала фотографии из поездки и увидела тот самый снимок.

Из интернета она узнала, что может быть причиной необычного свечения на снимке. Джилл уже удалили молочную железу, в химиотерапии она не нуждается.

Женщина случайно нашла рак груди BAL GILL

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые сделали прорыв в борьбе с онкологией. Они обнаружили средство, убивающие рак изнутри.

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