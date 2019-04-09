Женщина обняла сына и обнаружила у себя опасное заболевание

Эмили Макин заметила уплотнение в правой груди, когда обнимала своего сына. Поначалу думая, что это всего лишь симптом ее менструации, Эмили на всякий случай пошла на прием к онкологу. Врач немедленно направил ее на дальнейшие анализы. Эмили рассказала, что она не страдала какими-либо другими симптомами в преддверии ее диагноза и находилась на пике физической подготовки после того, как начала худеть и занялась бегом.

Девушка столкнулась с трижды негативным раком молочной железы - агрессивной формой болезни. Врачи провели операцию по мастэктомии правой груди для удаления опухоли размером 4,5 см. Также был пройден курс химиотерапии и лучевой терапии. Она побрила голову, чтобы не ждать последствий лечения. Эмили больше не получает никакого лечения и ждет маммографии, чтобы определить, находится ли она в состоянии ремиссии.

Эмили Макин ведет блог о своей болезни с момента диагноза, сейчас она готовится к марафону, чтобы собрать деньги для Cancer Research UK.

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