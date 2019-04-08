Землю ждет эпидемия рака: врачи дали пугающий прогноз

Врачи заявили, что количество поставленных диагнозов рака будет пугающим: онкологией может заболеть каждый второй.

"Сегодня рак гораздо чаще встречается, чем раньше", - сообщил Die Zeit Ульрих Кайльхольц, директор Центра комплексного лечения рака "Шарите" (Берлин).

Серия исследований показала, что в более одной трети раковых заболеваний есть связь с такими факторами риска, как употребление алкоголя, ожирение и курение. Число курящих мужчин уменьшилось, но значительно возросло число курящих женщин.

Раковые клетки могут начать развиваться, если что-то пойдет не так во время деления клеток, которое непрерывно происходит во всех органах нашего тела. Часто потенциально опасные клетки обезвреживаются иммунной системой. Но чем старше мы становимся, тем больше накапливается поврежденных клеток и тем выше вероятность того, что механизмы восстановления организма не справятся со своей задачей. Больше шансов заболеть раком имеют люди, которым за 80, и те, чья иммунная система не в силах противостоять этой болезни.

science.info

Агрессивные химиопрепараты с множеством побочных действий для пациента не всегда могут избавить организм от раковых клеток. "Прогресс в онкологии идет не быстрее, чем в других областях, - говорит врач и эпидемиолог Фолькер Арндт из Немецкого онкологического исследовательского центра. - Есть много успехов и открытий, но нет общего прорыва в исследованиях рака".

Медицина пытается продлить жизнь пациентов лекарствами с лучшей переносимостью. Очень помогают новые таргетные методы лечения и гормональная терапия. Некоторые из новых лекарств, особенно антитела, вмешиваются в иммунную систему и в метаболические процессы различных опухолей. Но новые лекарства от рака очень дороги. В последние годы цены на них намного выше, чем на другие медицинские препараты.

"Войну с раком, - пишет онколог Сиддхартха Мукерджи, - лучше всего выиграть, переосмыслив вкус победы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые ранее назвали две самых частых причины возникновения рака.

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