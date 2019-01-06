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/Онкология

Заставляет рак ''заснуть'': медики заявили о прорыве в лечении онкологии

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Ученые из Австралии совершили прорыв в области лечения рака кожи при помощи T-клеток.

По словам главы исследования, Симоны Парк, эти клетки "удерживают рак под контролем", пишет The Daily Mail. Суть заключается в том, что "отключаются" стволовые клетки, которые снабжают опухоль кровью.

"Мы обнаружили, что они способны ввести злокачественное образование в состояние покоя, останавливая раковые клетки, но не убивая их", — пояснила медик.

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Сообщается также, что для блокировки развития меланомы не нужно будет разрабатывать новый препарат — будет достаточно уже существующего. Кроме того, если лечить рак кожи таким способом на ранних стадиях, его развитие можно полностью остановить.

Исследование

Исследование

The Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, исследователи пришли к выводу, что активный компонент глазных капель, созданных для лечения заболеваний сетчатки, способен побороть один из самых агрессивных видов рака.

Место
Австралия
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