Заставляет рак ''заснуть'': медики заявили о прорыве в лечении онкологии

Ученые из Австралии совершили прорыв в области лечения рака кожи при помощи T-клеток.

По словам главы исследования, Симоны Парк, эти клетки "удерживают рак под контролем", пишет The Daily Mail. Суть заключается в том, что "отключаются" стволовые клетки, которые снабжают опухоль кровью.

"Мы обнаружили, что они способны ввести злокачественное образование в состояние покоя, останавливая раковые клетки, но не убивая их", — пояснила медик.

Сообщается также, что для блокировки развития меланомы не нужно будет разрабатывать новый препарат — будет достаточно уже существующего. Кроме того, если лечить рак кожи таким способом на ранних стадиях, его развитие можно полностью остановить.

Исследование The Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, исследователи пришли к выводу, что активный компонент глазных капель, созданных для лечения заболеваний сетчатки, способен побороть один из самых агрессивных видов рака.