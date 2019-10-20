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/ Онкология

Беременность и рак молочной железы: выяснилась удивительная связь

1.8т Читать материал на украинском

Беременность – основной фактор профилактики возникновения рака молочной железы.

Долгое откладывание беременности считается одной из главных причин развития этого опасного заболевания, рассказал в эфире ObozTV хирург-онколог Николай Аникусько.

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Медик напомнил, что сейчас у женщин в приоритете учеба и построение карьеры, а создание семьи и рождение ребенка откладывается на более поздний срок. Именно из-за этого, по его мнению, уровень заболеваемости раком груди в последние десятилетия неуклонно растет.

"Чем позже наступает беременность – тем выше вероятность развития рака молочной железы", – предупредил хирург.

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Двумя другими причинами распространения рака Аникусько назвал повышение средней продолжительности жизни женщин и современную экологию.

"Что нас окружает, что мы пьем, чем дышим, что едим – очень важные факторы в риске возникновения рака молочной железы", – отметил он.

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При этом врач опроверг популярный миф о том, что грудное вскармливание "спасает" от рака.

"Беременность – основной фактор профилактики рака молочной железы… Само по себе кормление грудью не уменьшает вероятность. Именно беременность", – подчеркнул Аникусько.

Он объяснил, что только при наступлении беременности молочная железа "окончательно дифференцируется", ее клетки начинают работать и выполнять свои непосредственные функции.

"Это снижает вероятность возникновения как доброкачественных опухолей, так и злокачественных. И чем быстрее беременность наступит – тем лучше. С точки зрения биологических моделей, самое благоприятное время – это 17-18 лет. До 20-ти", – констатировал онколог.

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Онколог посоветовал женщинам рожать ребенка до 20 лет

Parents.com / Shutterstock

OBOZREVATEL напоминает, что рак молочной железы – наиболее распространенный вид онкологических заболеваний среди женщин (хотя его диагностируют и у мужчин). По данным ВОЗ, только на протяжении 2018 года от этого заболевания умерли 2 млн 90 тысяч человек.

Стоит отметить, что рак груди встречается у беременных. Злокачественное новообразование может возникнуть как во время вынашивания ребенка, так и на протяжении года после его рождения. Подробнее о причинах и симптомах – читайте на MedOboz.

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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Бред, Чернобыль сделал своё грязное дело, от сюда такой рост рака всех видов в Украине.
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