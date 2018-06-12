"Я хочу справедливости": Гройсман посоветовал скандально известному Линчевскому "действовать, а не говорить"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководством Министерства здравоохранения, в частности с и. о. министра Ульяной Супрун и ее заместителем Александром Линчевским.

Как передает пресс-служба Кабмина, причиной встречи стала ситуация вокруг комментария результатов отчета Счетной Палаты в части лечения онкобольных за рубежом. Линчевский недавно заявил, что тратить деньги на больных раком людей нецелесообразно, так как "они все равно умрут".

"Важно, чтобы люди, особенно те, которые имеют отношение к медицине, имели доброе сердце и сопереживали за то, что может постигнуть любого человека. Главное быть готовым помочь в любой сложной ситуации. Можно оценивать слова, а можно оценивать действия и показать всем, что сострадание, доброе сердце, и попытки помочь - базовые ценности, на которых живет мир", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что знает Линчевского как врача, практика, который сталкивается с различными ситуациями. "Было бы хорошо, если бы ваши дальнейшие шаги дали всем понимание, кто вы есть на самом деле, какие у вас взгляды, принципы и моральные качества - на конкретных действиях", - обратился к нему премьер-министр.

Новости Супрун обнародовала стенограмму выступления Линчевского

В свою очередь Линчевский выразил сожаление по поводу того, что его слова, взятые из закрытого заседания, были искажены, хотя на самом деле речь шла как раз о защите программы помощи онкобольным.

"Я остаюсь врачом. В свободное время я работаю в больнице, вижу пациентов каждый день. Годы учебы и работы посвящены помощи пациентам - независимо от того, что говорят вокруг. Я работал и остаюсь работать врачом", - заявил Линчевский.

Гройсман посоветовал Линчевскому больше времени уделять "профессиональной деятельности, как врача, ухода, сопровождению и лечению онкобольных".

"Это проявит все ваши качества и не будет других толкований ваших слов. Можно говорить много, но есть действия. Найдите хоспис, онкобольницу - в нерабочее время, как профессиональный врач и добрый человек - помогите и поддержите. А тем, кто говорил о вас, я предлагал бы посмотреть на вас с другой стороны и затем сделал бы выводы. Я хочу здесь справедливости", - резюмировал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне дисциплинарная комиссия вынесла решение по Линчевскому.