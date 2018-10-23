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/Блоги - Онкология

Медревизор
Медревизор
Инспектор по лечебным заведениямВсе статьи автора

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

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Институт рака – наше национальное "достояние". Именно сюда приезжает большинство онкобольных пациентов, независимо от статуса и состояния. Если подумать, то куда же еще обращаться с онкологическими заболеваниями, где еще должны быть собраны все лучшие специалисты, если не в столичном Институте Рака?

Но приезжая к мудрым профессорам за излечением, пациенты с воистину страшной болезнью натыкаются на поборы, "благотворительные взносы", хамское отношение и часто бесполезность лечения. Если бы Ад был на Земле, то врата его – Институт Рака.

Собирая материал и читая отзывы пациентов об этом месте, сложилось четкое впечатления, что доктора ничего не боятся и управы на них нет. А еще, почему-то подумалось, что для бестолкового врача Институт Рака - идеальное прибежище: деньги тут крутятся колоссальные, а если пациент умер – все можно списать на онкологию.

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Лица

С 2008 по 2015 год институтом руководил Игорь Борисович Щепотин.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Человек – театр, человек – тонкая душевная драматургия. Когда его уволили, Игорь Борисович устроил целое шоу в российских СМИ. Его, якобы, уволили во время операции. Принесли трудовую книжку в операционную, а все это снимали журналисты с камерами. Представляете? "Золотые руки" украинской онкологии, погнали в загривок бесноватые украинские власти, в то время, пока пациент "открытый" лежит на столе.

Вот так, сепаратистский сайт "Русвесна" представил комментарий украинского "светоча" об увольнении.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

А эти строки уже из более известного ресурса "Комсомольская правда". Тут описаны наши "страшные будни".

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Как жаль, что такой потрясающий новостной повод оказался фейком прекрасно срежиссированным самим Щеповым. Ведь проверку уже украинских журналистов, новость о "идеальном мужчине" не прошла.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Правда, нынешняя руководительница Института рака – Елена Александровна Колесник, за несколько лет своего правления тоже успела оскандалится. Причиной стало восстановление на работе врача, которая отказалась лечить ветерана АТО за то, что он "убивал братский народ".

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Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

После этого, Колесник еще заявляла о том, что подаст в суд на Центр противодействия коррупции за распространение ложной информации. Но в конце концов, как сообщает Украинская Правда, Губареву уволили после вмешательства министра здравоохранения.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Черная касса и поборы

Не менее интересна и информация о параллельной кассе Института Рака. Тут регулярно требуют денег на "благотворительные взносы", которые якобы идут в официальный отчет.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Правда, цифры не сходятся и в официальных документах размеры взносов значительно занижены.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Ниже вы еще увидите рассказы пациентов института о поборах, а пока приглядитесь к цифрам.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах
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Бесполезные лекарства: фармкомпании нас обманывают?

Как видите, раковые больные – нескончаемый источник материальных благ. Вы приходите за помощью, платите огромные деньги и, в лучшем случае, не умираете.

За те поборы, которые взымаются с пациентов, из института уже можно было сделать сверхтехнологичное медицинское заведение с лучшими специалистами и оборудованием. На деле же, посмотрите на условия, заснятые камерой канала 1+1.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Вот интересно, а новый потолок, штукатурка и покраска стен в отделении стоит больше или меньше Volvo?

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Но коррупция, новые машины и скандалы руководства кажутся очень далекими от среднестатистического жителя, пока он не столкнется с этой системой лицом к лицу. Тут вам и медсестры-хамки, и безнаказанные врачи, а еще ужасные условия и отсутствие сервиса – здравствуй, "бесплатная" медицина!

О халтуре в заведении, говорят даже медицинские работники.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Грубые медсестры, 50 гривен за каждую капельницу и 10 бесполезных сеансов лучевой терапии. Кроме того, медперсонал спрятал инвалидную коляску, чтобы пациенты ее не украли. В итоге, ненужные анализы, которые не показали рецидив, и смерть.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Продали дорогостоящее лекарство, которое должно выдаваться бесплатно.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Выпивший врач, разгуливающий по коридорам отделения и хвастающийся тем, что выпил сегодня не один вид коньяка. Постоянное вымогательство денег, которые так и не спасли больного.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах
Новости
Стратегический "Индар": исследования на пациентах и воровство на миллионы

Врач спросил, есть ли у пациента 100 тыс. в неделю, если нет – то, что он здесь хочет? На его консультацию раковую больную везли 6 часов маршруткой с надеждой услышать, как облегчить последние дни, но ответа, так и не получили.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Заплатите "благотворительный взнос" за то, что вам выпишут карточку в регистратуре. У врача с порога потребовали сдать 120 гривен на кабинет.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Заставляют больного бегать по кабинетам и собирают деньги.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Врач сразу после операции потребовал срочно "отблагодарить" всю операционную команду. Чтобы убрать мочевой катетер или сделать перевязку необходимо ждать персонал полдня. Кроме того, отсутствует горячая вода.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Тяжело больного таскали по кабинетам, в которых лишь делали записи в карточке, а когда пациенту стало плохо не смогли оказать первую помощь.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Выписали больного пациента, чтобы он лечился в другом месте.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах
Новости
Bayer: о концлагерных уставах и убивающем "Ксарелто"

Неправильно подобрали химиотерапию, не назначили поддерживающие препараты, в итоге пациент, с удаленной в капсуле опухолью и без метастаз, умер.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Несколько часов ждали своей очереди на биопсию, в итоге процедуру провести отказались, если пациент не заплатит 2200 гривен.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Приехали за помощью, а получили - нервный срыв. Пациент 7 часов добирался до столицы, а врач его выгнал.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Обманывают больных, что на отделение не выделяются препараты и заставляют покупать лекарства только у определенного человека.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Назначаю неэффективные препараты, чтобы заработать на процентах от продаж.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Поставили диагноз – лимфома здоровому человеку. Врач спрашивал, есть ли у пациента деньги, назначал ненужные анализы и "воспитывал".

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах
Новости
15 найбільш неефективних препаратів: як нас обдурюють фармвиробники

Проведено 14 химий купленных у человека, которого посоветовал врач. За это время ни одного обследования, только пальпация в резиновой перчатке. В итоге, пациентка умерла.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Доктор сказал пациенту, чтобы тот не пугал своим видом людей.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

Брали деньги даже за то, что онкобольной кровью обрызгал кому-то халат.

Взятки, хамство и смерти в Национальном Институте Рака: история в лицах

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