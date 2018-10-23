Институт рака – наше национальное "достояние". Именно сюда приезжает большинство онкобольных пациентов, независимо от статуса и состояния. Если подумать, то куда же еще обращаться с онкологическими заболеваниями, где еще должны быть собраны все лучшие специалисты, если не в столичном Институте Рака?

Но приезжая к мудрым профессорам за излечением, пациенты с воистину страшной болезнью натыкаются на поборы, "благотворительные взносы", хамское отношение и часто бесполезность лечения. Если бы Ад был на Земле, то врата его – Институт Рака.

Собирая материал и читая отзывы пациентов об этом месте, сложилось четкое впечатления, что доктора ничего не боятся и управы на них нет. А еще, почему-то подумалось, что для бестолкового врача Институт Рака - идеальное прибежище: деньги тут крутятся колоссальные, а если пациент умер – все можно списать на онкологию.

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Лица

С 2008 по 2015 год институтом руководил Игорь Борисович Щепотин.

Человек – театр, человек – тонкая душевная драматургия. Когда его уволили, Игорь Борисович устроил целое шоу в российских СМИ. Его, якобы, уволили во время операции. Принесли трудовую книжку в операционную, а все это снимали журналисты с камерами. Представляете? "Золотые руки" украинской онкологии, погнали в загривок бесноватые украинские власти, в то время, пока пациент "открытый" лежит на столе.

Вот так, сепаратистский сайт "Русвесна" представил комментарий украинского "светоча" об увольнении.

А эти строки уже из более известного ресурса "Комсомольская правда". Тут описаны наши "страшные будни".

Как жаль, что такой потрясающий новостной повод оказался фейком прекрасно срежиссированным самим Щеповым. Ведь проверку уже украинских журналистов, новость о "идеальном мужчине" не прошла.

Правда, нынешняя руководительница Института рака – Елена Александровна Колесник, за несколько лет своего правления тоже успела оскандалится. Причиной стало восстановление на работе врача, которая отказалась лечить ветерана АТО за то, что он "убивал братский народ".

После этого, Колесник еще заявляла о том, что подаст в суд на Центр противодействия коррупции за распространение ложной информации. Но в конце концов, как сообщает Украинская Правда, Губареву уволили после вмешательства министра здравоохранения.

Черная касса и поборы

Не менее интересна и информация о параллельной кассе Института Рака. Тут регулярно требуют денег на "благотворительные взносы", которые якобы идут в официальный отчет.

Правда, цифры не сходятся и в официальных документах размеры взносов значительно занижены.

Ниже вы еще увидите рассказы пациентов института о поборах, а пока приглядитесь к цифрам.

Как видите, раковые больные – нескончаемый источник материальных благ. Вы приходите за помощью, платите огромные деньги и, в лучшем случае, не умираете.

За те поборы, которые взымаются с пациентов, из института уже можно было сделать сверхтехнологичное медицинское заведение с лучшими специалистами и оборудованием. На деле же, посмотрите на условия, заснятые камерой канала 1+1.

Вот интересно, а новый потолок, штукатурка и покраска стен в отделении стоит больше или меньше Volvo?

Но коррупция, новые машины и скандалы руководства кажутся очень далекими от среднестатистического жителя, пока он не столкнется с этой системой лицом к лицу. Тут вам и медсестры-хамки, и безнаказанные врачи, а еще ужасные условия и отсутствие сервиса – здравствуй, "бесплатная" медицина!

О халтуре в заведении, говорят даже медицинские работники.

Грубые медсестры, 50 гривен за каждую капельницу и 10 бесполезных сеансов лучевой терапии. Кроме того, медперсонал спрятал инвалидную коляску, чтобы пациенты ее не украли. В итоге, ненужные анализы, которые не показали рецидив, и смерть.

Продали дорогостоящее лекарство, которое должно выдаваться бесплатно.

Выпивший врач, разгуливающий по коридорам отделения и хвастающийся тем, что выпил сегодня не один вид коньяка. Постоянное вымогательство денег, которые так и не спасли больного.

Врач спросил, есть ли у пациента 100 тыс. в неделю, если нет – то, что он здесь хочет? На его консультацию раковую больную везли 6 часов маршруткой с надеждой услышать, как облегчить последние дни, но ответа, так и не получили.

Заплатите "благотворительный взнос" за то, что вам выпишут карточку в регистратуре. У врача с порога потребовали сдать 120 гривен на кабинет.

Заставляют больного бегать по кабинетам и собирают деньги.

Врач сразу после операции потребовал срочно "отблагодарить" всю операционную команду. Чтобы убрать мочевой катетер или сделать перевязку необходимо ждать персонал полдня. Кроме того, отсутствует горячая вода.

Тяжело больного таскали по кабинетам, в которых лишь делали записи в карточке, а когда пациенту стало плохо не смогли оказать первую помощь.

Выписали больного пациента, чтобы он лечился в другом месте.

Неправильно подобрали химиотерапию, не назначили поддерживающие препараты, в итоге пациент, с удаленной в капсуле опухолью и без метастаз, умер.

Несколько часов ждали своей очереди на биопсию, в итоге процедуру провести отказались, если пациент не заплатит 2200 гривен.

Приехали за помощью, а получили - нервный срыв. Пациент 7 часов добирался до столицы, а врач его выгнал.

Обманывают больных, что на отделение не выделяются препараты и заставляют покупать лекарства только у определенного человека.

Назначаю неэффективные препараты, чтобы заработать на процентах от продаж.

Поставили диагноз – лимфома здоровому человеку. Врач спрашивал, есть ли у пациента деньги, назначал ненужные анализы и "воспитывал".

Проведено 14 химий купленных у человека, которого посоветовал врач. За это время ни одного обследования, только пальпация в резиновой перчатке. В итоге, пациентка умерла.

Доктор сказал пациенту, чтобы тот не пугал своим видом людей.

Брали деньги даже за то, что онкобольной кровью обрызгал кому-то халат.

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