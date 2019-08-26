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/ Онкология

Вызывают рак: стало известно об опасных витаминах

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Раковые опухоли, в частности, в легких могут вызвать весьма безобидные витамины группы В (В6, В9 или В12) .

Об этом заявил профессор Института питания при Университетской клинике Шлезвиг-Гольштейн Мартин Смоллич, пишет Die Zeit.

Автор статьи провел ряд исследований, чтобы доказать, что многие витамины в избытке вызывают раковые опухоли. Он отметил, что чем больше человек стремиться к употреблению этого витамина, тем выше у него риск развития заболевания.

Среди его генетических анализов были также обнаружены люди, у которых было превышено состояние витамина В12. Именно эти люди были генетическими обладателями рака легких.

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Автор статьи напомнил, что по рекомендациям общества питания, взрослому человеку необходимо в день употреблять 4 мкг витамина В12, по данным Федерального института оценки рисков, человек должен в день съедать около 25 мкг этого витамина.

Он констатирует, что в аптеках продается витамин В12 с суточной дозой 1000 мкг.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.

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