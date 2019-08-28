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/ Онкология

Вызывают рак: названы самые опасные продукты питания

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Жареная на растительном масле пища может способствовать возникновению раковых заболеваний. Это обусловлено тем, что такие продукты вызывают распространение токсинов в крови.

К такому выводу пришли ученые из Массачусетского университета в США, пишет Eurek Alert. К проблемам со здоровьем может привести любая жареная пища, к примеру, котлеты, пирожки и беляши.

Полностью отказаться от этих блюд нужно людям, у которых уже есть проблемы с желудком или кишечником.

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"Такая еда, присутствующая в рационе людей с воспалительными заболеваниями кишечника или раком толстой кишки, увеличивает вероятность, что заболевание станет агрессивнее", – пояснил один из авторов исследования, профессор Чжан Годун.

Жареная еда

Жареная еда

Eurek Alert

Как писал OBOZREVATEL, в Британии две собаки помогли диагностировать онкологические заболевания у своих хозяек. Распознать их животным удалось при помощи запаха.

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Место
США
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