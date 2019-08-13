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/ Онкология

Вызывают метастазы: ученые назвали предрасположенных к особо опасному виду рака

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У людей, которые являются носителем редкой генной мутации RABL3, есть повышенный риск развития злокачественный опухоли поджелудочной железы и других типов рака.

Об этом сообщили ученые из США, проведя ряд исследований, передает MedicalXpress.

Специалисты определили ген RABL3, который относится к семейству RAS. Гены этой группы производят белки, которые связаны с клеточной мембраной и участвуют в передаче сигнала, приходящего извне, внутрь клетки. Сбой в работе данных клеток приводит к росту тканей и метастазированию.

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Американские исследователи считают, что по наличию мутации RABL3 можно определить особо опасный и трудноизлечимый рак на ранней стадии.

Во время своей работы ученые изучили семьи, чьи родственники страдали от рака поджелудочной железы. Установлено, что около 10% случаев данный вид рака обусловлен наследственностью. Известно, что одна из опасных мутаций встречается в гене BRCA2 и также вызывает рак молочной железы и яичников.

Онкология

Онкология

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Швеции выявили, носители какой группы крови наиболее подвержены риску раковых заболеваний и наоборот.

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Место
США
Теги
лечение рака как лечить рак онкология рак
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