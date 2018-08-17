Вызывает рак: выяснилась опасность еды перед сном

Употребление пищи поздно вечером, в особенности перед сном, может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, а также спровоцировать рак.

К такому выводу пришли диетологи. По их словам, люди зачастую едят полноценно уже после работы, что и вызывает негативный эффект, сообщает РИА Новости.

Длительные перерывы между приемами пищи, отмечают эксперты, могут привести к острым заболеваниям или обострению хронических: желудочно-кишечного тракта, язвенной, гастрита.

Кроме того, переедание в позднее время суток повышает риски возникновения метаболических нарушений, включая ожирение, сахарный диабет и различные проблемы с липидным и углеводным обменом. К тому же избыток жирной пищи вечером и ночью приводит к нарушению сна, отрыжке, изжоге и появлению чувства тяжести в животе.

Как сообщал OBOZREVATEL, химические вещества, содержащиеся в капусте и брокколи, поддерживают работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и предотвращают колоректальный рак.