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/ Онкология

Вызывает рак: назван самый опасный продукт

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Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы является "раковой" пищей, поскольку может ускорять рост опухолей.

Его добавляют, например, в кетчуп, заправки для салатов, йогурт, крекеры, закуски, соус для стейка, яблочное пюре, хлопья, соки и другие безалкогольные напитки, пишет Food News.

Подобная добавка содержит чрезмерно много фруктозы, которая отягощает работу печени, превращаясь там в гликоген, способствующий накоплению жировых отложений.

В статье рассказывается о результатах эксперимента, проведенного с двумя группами мышей, склонных к развитию злокачественных новообразований толстого кишечника. Первую, экспериментальную, поили напитком, который на три четверти состоял из обычной воды и на четверть — из кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.

Лаборатория

Лаборатория

24 канал

Второй, контрольной, давали обычную воду. По итогам эксперимента, длившегося месяц, грызуны из первой группы набрали вес. Также специалисты обнаружили, что у мышей из экспериментальной команды увеличились в размерах опухолевые образования.

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Может вызвать даже рак: установлена опасность работы по сменам

Согласно опубликованному исследованию китайских и американских ученых, метастатические раковые клетки способны перепрограммировать свой метаболизм, чтобы захватывать новые органы; в частности, вторичные злокачественные опухоли, происходящие из патогенных тканей в толстом кишечнике, используют фруктозу в печени для своего роста.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.

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